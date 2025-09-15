< sekcia Slovensko
Odborník: Stáže počas štúdia zvyšujú šance mladým ľuďom nájsť si prácu
Lepší štart na pracovnom trhu majú podľa neho absolventi, ktorí už počas štúdia získajú zručnosti a pracovné návyky.
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Zo 100 absolventov stredných a vysokých škôl je 15 bez práce, jedným z problémov, prečo sa nedokážu zamestnať, je nedostatok praktických zručností. Riešením môžu byť odborné stáže vo firmách, ktoré im zvýšia šancu na trhu práce. Tie môžu absolvovať ešte počas štúdia, pričom mnohé spoločnosti ponúkajú aj možnosť získania pracovnej ponuky po skončení školy. Zhodnotil to hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
Miera nezamestnanosti mladých ľudí do 25 rokov je na Slovensku na úrovni 15,6 %, čo je viac ako európsky priemer, ktorý bol v júli tohto roka na hodnote 14,4 %. Na základe dát úradov práce bolo v júli evidovaných 21.000 mladých nezamestnaných. Najťažšie sa uplatňujú na trhu práce absolventi škôl v Prešovskom a Košickom kraji, tento problém sa však podľa odborníka dlhodobo prekrýva aj s vyššou regionálnou nezamestnanosťou. Mladí nezamestnaní sa totiž postupne presúvajú do štatistík nad 25 rokov a zároveň do kategórie dlhodobo nezamestnaných.
„Nezamestnanosť mladých je stále pomerne vysoká a pretrváva u nás ako dlhodobý problém. A to najmä v sociálne ekonomicky slabších regiónoch a vylúčených komunitách negatívne zasiahnutých generačnou chudobou. A aj napriek tomu, že podiel mladých nezamestnaných na celkovom počte uchádzačov o prácu je v západnej časti krajiny nižší, tak aj tu je dvojciferný, približne desať- až 13-percentný,“ spresnil Gábriš.
Lepší štart na pracovnom trhu majú podľa neho absolventi, ktorí už počas štúdia získajú zručnosti a pracovné návyky. Počas stáže majú totiž možnosť pracovať na reálnych projektoch, spoznať firemnú kultúru a využiť svoje teoretické vedomosti v praxi. Aj týmito skúsenosťami získajú väčšiu šancu na uplatnenie sa v stabilnom zamestnaní. Gábriš dodal, že odborná stáž má prínos nielen pre študenta, ale aj pre firmu, keďže po jej absolvovaní si študent zvýši kvalifikáciu, no môže dostať aj pozitívne referencie a prácu v danej spoločnosti nastálo.
