Odborník: Verejné wifi siete sú bezpečnostným rizikom

Bratislava 15. júla (TASR) - Verejné wifi siete predstavujú pre používateľov bezpečnostné riziko. Neopatrnosťou možno prísť o cenné dáta. Zvýšiť bezpečnosť môže aktivácia VPN pripojenia. Upozornil na to odborník na kyberbezpečnosť Daniel Suchý zo spoločnosti Aliter Technologies.



"Hrozí, že vám niekto, kto je pripojený na rovnakej sieti alebo predstiera, že poskytuje dané wifi pripojenie, môže ukradnúť vaše dáta, prihlasovacie údaje či uvidí vašu komunikáciu. V horšom prípade môže dôjsť až k strate súkromia či identity. Dokonca aj vaše kontakty môžu byť cieľom útočníkov, ktorí vedia zneužiť nielen ich samotné, ale aj dôležité dokumenty a citlivé informácie s nimi spojené, ktoré môžu šíriť ďalej," vysvetlil odborník.



Rizikové sú nielen nezabezpečené siete, ale aj ľahšie zaheslované prístupy, akými disponujú napríklad reštaurácie či hotely. „Ak sa už potrebujete pripojiť na verejnú wifi sieť, vždy si aktivujte VPN pripojenie, ktoré vám zabezpečí bezpečný prenos údajov cez zašifrované pripojenie. Týmto medzikrokom skomplikujete prípadný útok hekera," radí Suchý.



VPN (Virtual Private Network) je virtuálna privátna sieť, ktorá vytvorí zašifrovaný komunikačný tunel medzi zariadením a serverom poskytovateľa VPN služby, vysvetľuje odborník. Následná komunikácia ďalej do internetu prebieha zo serverov poskytovateľa. Minimalizuje sa tak riziko narušenia dôvernosti komunikácie.



Existujú bezplatné i platené VPN služby. Pre funkčnosť VPN služby je potrebné nainštalovať si aplikáciu do počítača, tabletu alebo smartfónu používateľa a vytvoriť si používateľský účet na stránke poskytovateľa VPN služby. Podľa odborníka proces zaberie menej ako desať minút, no poskytne dostatočnú ochranu v prípade pripojenia na verejnú či menej zabezpečenú wifi sieť. Okrem toho použitie VPN utajuje IP adresu, čo sťažuje sledovanie aktivity používateľa.