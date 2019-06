ODBORNÍK: Závislosť od alkoholu sa u mladých vytvára rýchlo

Na rozhovor s deťmi o nebezpečenstve a problémoch súvisiacich s alkoholom nikdy nie je príliš skoro, konštatuje Erik Čížek z občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom.

Bratislava 21. júna (TASR) – Skúsenosť s alkoholom má podľa prieskumu HBSC tretina slovenských detí do 15 rokov. "Nezrelosť spôsobuje, že návyk sa u detí a mladistvých vytvára veľmi rýchlo," varuje psychoterapeut Josef Šedivý. Odborníci upozorňujú, že prevenciu alkoholu viacerí rodičia neriešia. Rovnako, že alkohol sa deťom stále napriek zákazu podarí kúpiť aj v obchode.



„Aj keď mnohí rodičia odkladajú poučenie alebo ho nechávajú na učiteľov, podobne ako pri sexuálnej výchove platí, že na rozhovor s deťmi o nebezpečenstve a problémoch súvisiacich s alkoholom nikdy nie je príliš skoro,“ konštatuje Erik Čížek z občianskeho združenia Fórum Pi s rozumom. Práve rodinné zvyklosti v prípade pitia alkoholu majú výrazný vplyv na mladého človeka.



„Víno a liehoviny plnia istú spoločenskú úlohu, no záleží len na nás, či rovnaké stereotypy chceme budovať u detí. Každá prevencia je účinná len vtedy, keď sa na nej podieľajú aj rodičia. Je veľký rozdiel medzi tým, keď dieťa vníma alkohol ako čosi výnimočné, a tým, že ho považuje za úplne bežnú a niekedy aj nutnú súčasť života. Môže sa z toho vyvinúť nebezpečná skratka,“ upozorňuje Čížek.



Čím skôr začne človek požívať alkohol, tým je väčšia hrozba, že mu prepadne. Ľudia, ktorí začali konzumovať alkohol pred dosiahnutím 15 rokov, sa často stávajú závislými. Podľa odborníkov môže alkohol poškodiť mozog mladistvého už za šesť minút. Mierna intoxikácia sa prejavuje stratou sebaovládania, podráždenosťou, zmätenosťou až skleslosťou, pri ťažšej intoxikácii možno pozorovať depresiu nervového systému, bezvedomie, upadnutie do kómy a zlyhanie dýchania.