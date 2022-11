Dieťa môže byť obeťou kyberšikany aj keď nie je na sociálnej sieti

Bratislava 1. novembra (TASR) - Dieťa nemusí byť na žiadnej sociálnej sieti a aj tak môže byť obeťou kyberšikany. Pre TASR to uviedol odborník na prevenciu šikany a kyberšikany Peter Lengyel. Podľa neho môžu spolužiaci obeť napríklad odfotiť, znetvoriť a výsledok následne nechať kolovať na internete ako virálny obrázok, na ktorý dieťa ani nemá vplyv.



"Dieťa sa tiež môže stať obeťou zosmiešnenia tým, že jeho rodičia zverejňovali od narodenia jeho prvé kroky, sedenie na nočníku, špinavé jedenie a podobne," vysvetlil odborník. Podľa neho kyberšikanu možno vidieť všade tam, kde je internet a signál mobilného operátora.



Lengyel upozornil, že každá kyberšikana vychádza z rovnakých princípov ako šikanovanie, čiže je stále šikanovaním. Rozdiel je len vo forme a nástrojoch. "Kyberšikana je rozšírená najmä rozvojom sociálnych sietí, avšak toto rozdelenie vnímajú skôr dospelí ako deti," poznamenal odborník.



Deti majú podľa neho školu a online priestor prepojené a často s nimi aj šikanu. "Spolužiak sa vyhráža napríklad v triede a potom aj na internete. Alebo naopak. Niekto niečo napíše na internete, ale bitku dostane priamo," vysvetlil Lengyel.



Doplnil, že na rozdiel od šikany stačia na kyberšikanu ruky, klávesnica a myš. "Aj preto sa často v online priestore ukážu agresori, ktorí by bezprostredne neubližovali," ozrejmil. Ďalším významným rozdielom je podľa neho samotný dosah kyberšikany. "Ak vás niekto bije v šatni, vidí to desať ľudí. Ak vás niekto zosmiešni a použije ako podklad pre meme, spoznajú vás aj na dovolenke v Turecku," dodal.