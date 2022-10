Odborník:Obete šikany sa vyhýbajú oznámeniam, pretože sa boja agresora

Bratislava 1. októbra (TASR) - Obete šikanovania sa často vyhýbajú oznámeniam, pretože sa boja ďalšieho zastrašovania zo strany agresora. V súvislosti s problematikou šikany to pre TASR uviedol odborník na jej prevenciu Peter Lengyel. Vyšetrovanie podľa neho často nevedie k úspešnému koncu a je také dlhé, že to obeti nepomôže, agresora nezastaví a reálne sa tým nič nevyrieši.



"Vezmime si, čo v procese vyšetrovania musí absolvovať traumatizovaná obeť - objasňovanie, opätovné prežívanie pri objasňovaní, konfrontácie, posmešky okolia, že sa nevie brániť, priznanie slabosti a podobne," priblížil. Obete tak podľa neho nie sú motivované riešiť šikanovanie na úrovni polície.



Ako ďalej upozornil, šikanovanie útočí priamo na ich sebavedomie, sebaobraz a pocity viny. "Málo obetí má schopnosť prísť s tým, že sú šikanované," vysvetlil Lengyel. Podľa neho zároveň existujú obete, ktoré popierajú, že sú obeťami, napriek evidentne patologickému vzťahu s agresorom. "Skôr to prezradia spolužiaci, náhoda, sekundárne prejavy, prípadne rodičia, ktorým sa dieťa zdôverí," zhodnotil Lengyel.