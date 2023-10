Výskum: Odborníkom chýba klimaticko-ekologické vzdelávanie

Bratislava 5. októbra (TASR) - Na školách by bolo potrebné zaviesť klimaticko-ekologické vzdelávanie na všetkých úrovniach edukácie. Poukázal na to trojročný výskum. Na základe jeho výsledkov boli zhrnuté zmeny programov i metód vzdelávania s dôrazom na obsahové štandardy humanitne orientovaných predmetov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pre TASR reagovalo, že vníma dôležitosť environmentálneho vzdelávania a do štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP) začleňuje témy týkajúce sa klímy.



Výskumný projekt krajín vyšehradského priestoru s názvom Humanitné vzdelávanie V4 pre klímu mal za cieľ preskúmať, ako efektívne vzdelávať o vplyve človeka na klímu, vzťahu medzi človekom a Zemou a budovaní klimatického povedomia. "Váha výskumu realizovaného v projekte medzinárodným tímom zloženým z vysokoškolských pedagógov, učiteľov nižších stupňov škôl a expertov, rozsah dosahu a výsledky jednoznačne poukazujú na dôležitosť postulátov a nevyhnutnosť ich implementácie na všetkých etapách a stupňoch vzdelávania," zdôraznila Zuzana Obertová z Univerzity Komenského (UK) v Bratislave.



Výskum realizovalo Interdisciplinárne centrum výskumu v oblasti humanitného vzdelávania Sliezskej univerzity v Katoviciach spolu s partnermi z krajín V4 - z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, UK v Bratislave, Univerzity Palackého v Olomouci a Celoštátnej poľskej školy v Maďarsku (Budapešť) od roku 2020 do roku 2023.



Z rezortu priblížili, že okrem zamerania na zlepšenie kritického myslenia budú zmeny zahŕňať aj prierezové gramotnosti. Medzi tie patrí aj environmentálna gramotnosť. Environmentálne témy budú integrované do predmetov geografia, občianska náuka, chémia a biológia. "Aktivity priamo v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty, ako zlepšiť ochranu životného prostredia. Reforma základného vzdelávania prinesie aj tieto zmeny," uviedli z ministerstva.



Zároveň vysvetlili, že na stredných školách už existujú vzdelávacie programy týkajúce sa environmentálnej výchovy a klimatického vzdelávania, ktoré sú zapracované vo všetkých štátnych vzdelávacích programoch pre jednotlivé druhy stredných škôl. Dodali, že zapracovanie ďalších tém z oblasti klimatického vzdelávania, respektíve odporúčaní projektu by muselo byť predmetom odbornej diskusie. Možnosť vidia vo využití rozvojových projektov zameraných na podporu a rozvoj environmentálnej výchovy.



Čo sa týka vzdelávania učiteľov, Národný inštitút vzdelávania a mládeže realizuje program inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov s názvom Environmentálna výchova v 21. storočí. Jeho súčasťou sú aj témy o klíme Zeme. "Obsahom programu vzdelávania je prepojenie obsahov rôznych učebných predmetov, dôraz na praktickosť, možnosti zvyšovania záujmu detí a žiakov o okolie, ich výchovu smerom k poznaniu, správaniu sa a konaniu v súlade s trendmi trvalo udržateľného rozvoja," dodali z ministerstva.