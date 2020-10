Odborové zväzy: Pri financovaní dobrovoľníkov sa nesmie porušiť zákon

Bratislava 29. októbra (TASR) - V súvislosti s financovaním dobrovoľníkov zúčastnených na plošnom testovaní nesmie dochádzať k porušovaniu zákona. Uviedla to Martina Nemethová, hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR.



Ak bude mať jedna časť osôb zúčastňujúcich sa organizácie testovania na koronavírus uzavreté dohody o vykonaní práce s nárokom na odmenu a druhá časť bude vykonávať práce bezodplatne ako dobrovoľník, vyvstáva podľa Nemethovej otázka možného diskriminačného prístupu. Rovnako, ak činnosť počas testovania bude napĺňať pojmové znaky závislej práce, mal by byť tento vzťah podradený pod Zákonník práce so všetkým, čo s tým súvisí.



V samotnej dohode o vykonaní práce je podľa hovorkyne aj jednoznačne zadefinované postavenie zamestnávateľa a zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce. Vtedy má zamestnanec nárok nielen na dohodnutú odmenu, ale keďže sa testovanie bude vykonávať v sobotu a nedeľu, tak má nárok aj na príplatky za sobotu a nedeľu.



KOZ SR podľa Nemethovej verí, že občania zabezpečujúci celoplošné testovanie budú svoju prácu vykonávať na základe platnej legislatívy a budú za ňu spravodlivo odmenení.