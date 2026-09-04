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Odborový zväz školstva: Zamestnávateľ má 15. septembra dve možnosti
Prvou možnosťou podľa školských odborárov je, že zamestnanci budú pracovať a patrí im 100-percentný príplatok.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Zamestnávateľ má v súvislosti s 15. septembrom, ktorý je tento rok sviatkom, avšak nie dňom pracovného pokoja, dve možnosti. Vyplýva to zo stanoviska Odborového zväzu školstva. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vo svojom usmernení pripúšťa viac možností.
Prvou možnosťou podľa školských odborárov je, že zamestnanci budú pracovať a patrí im 100-percentný príplatok. „V prípade nadčasu, ktorý by zamestnancom vznikol nad rámec ich úväzku, im patrí navyše príplatok 60 percent (nie 30 percent). Zamestnanci sa môžu dohodnúť a mať namiesto 100-percentného príplatku náhradné voľno, ale len v prípade, že sa dohodne zamestnanec a zamestnávateľ, nie je to možné nariadiť a nie je možné, aby sa niekto dohodol v ich zastúpení,“ uviedol Odborový zväz školstva.
„Ak zamestnávateľ rozhodne, že škola/školské zariadenie nebude v prevádzke, v tom prípade odporúčame uzavrieť dodatok ku kolektívnej zmluve, podľa ktorého by zamestnávateľ 15. septembra poskytol zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy,“ uviedli školskí odborári ako druhú možnosť. Ako doplnili, riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov. Medzi ne patrí aj nedostatok finančných prostriedkov.
Ministerstvo školstva v súvislosti s 15. septembrom vydalo pre školy usmernenie, ako môžu postupovať. Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň, avšak zamestnancom bude za vykonanú prácu prislúchať mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Alebo sa zamestnávateľ so zamestnancom môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok (náhradné voľno sa môže čerpať najneskôr do 31. decembra 2026).
Ďalšou možnosťou podľa rezortu je, že zamestnanec môže čerpať dovolenku, pričom tento deň sa mu odráta z dní zostávajúcej dovolenky. Zamestnávateľ môže zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Podmienkou však je oznámenie aspoň 14 dní vopred, výnimočné skrátenie tejto lehoty je možné so súhlasom zamestnanca.
Rezort odporúča v prípade náhradného voľna zvážiť vplyv na fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. „Ministerstvo školstva odporúča zvážiť možnosti prerokovania so zástupcami rodičov žiakov a zamestnancov školy,“ uvádza sa v usmernení.
Prvou možnosťou podľa školských odborárov je, že zamestnanci budú pracovať a patrí im 100-percentný príplatok. „V prípade nadčasu, ktorý by zamestnancom vznikol nad rámec ich úväzku, im patrí navyše príplatok 60 percent (nie 30 percent). Zamestnanci sa môžu dohodnúť a mať namiesto 100-percentného príplatku náhradné voľno, ale len v prípade, že sa dohodne zamestnanec a zamestnávateľ, nie je to možné nariadiť a nie je možné, aby sa niekto dohodol v ich zastúpení,“ uviedol Odborový zväz školstva.
„Ak zamestnávateľ rozhodne, že škola/školské zariadenie nebude v prevádzke, v tom prípade odporúčame uzavrieť dodatok ku kolektívnej zmluve, podľa ktorého by zamestnávateľ 15. septembra poskytol zamestnancom pracovné voľno s náhradou mzdy,“ uviedli školskí odborári ako druhú možnosť. Ako doplnili, riaditeľ školy môže dať deťom alebo žiakom riaditeľské voľno iba zo závažných dôvodov. Medzi ne patrí aj nedostatok finančných prostriedkov.
Ministerstvo školstva v súvislosti s 15. septembrom vydalo pre školy usmernenie, ako môžu postupovať. Prvou možnosťou je, že 15. september bude bežný pracovný deň, avšak zamestnancom bude za vykonanú prácu prislúchať mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok. Alebo sa zamestnávateľ so zamestnancom môže dohodnúť na čerpaní náhradného voľna do budúcna za prácu vo sviatok (náhradné voľno sa môže čerpať najneskôr do 31. decembra 2026).
Ďalšou možnosťou podľa rezortu je, že zamestnanec môže čerpať dovolenku, pričom tento deň sa mu odráta z dní zostávajúcej dovolenky. Zamestnávateľ môže zamestnancom nariadiť čerpanie dovolenky podľa Zákonníka práce. Podmienkou však je oznámenie aspoň 14 dní vopred, výnimočné skrátenie tejto lehoty je možné so súhlasom zamestnanca.
Rezort odporúča v prípade náhradného voľna zvážiť vplyv na fungovanie výchovno-vzdelávacieho procesu školy. „Ministerstvo školstva odporúča zvážiť možnosti prerokovania so zástupcami rodičov žiakov a zamestnancov školy,“ uvádza sa v usmernení.