Odborový zväz zdravotníctva nesúhlasí s navrhovanými zmenami v novele

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS) zásadne nesúhlasí s navrhovanými zmenami v novele zákona o mimovládnych neziskových organizáciách. Vyzýva poslancov, aby tento návrh stiahli. Novela podľa nich zasahuje do nezávislého fungovania organizácií.



„Je neakceptovateľné, aby sa takýto zásah do organizácií, ktoré roky poskytujú potrebné služby občanom, uskutočnil bez adekvátneho legislatívneho procesu a bez zohľadnenia skutočných potrieb neziskového sektora,“ upozornil predseda SOZ ZaSS Anton Szalay.



Novela podľa SOZ ZaSS zasahuje do nezávislého fungovania mimovládnych neziskových organizácií vrátane tých, ktoré poskytujú služby najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva, ako sú osoby so zdravotným postihnutím. „Zároveň im ukladá neprimeranú administratívnu záťaž. Navyše, zmeny sú predkladané cez poslanecký návrh, bez medzirezortného pripomienkového konania,“ dodal zväz.



SOZ ZaSS zároveň poukazuje na neprimerané a nejasné vymedzenie tzv. lobingu, ktoré návrh zavádza. „Takto formulovaná definícia vytvára právnu neistotu a môže byť v rozpore s ústavným právom na slobodu prejavu. Navyše hrozí, že bežná komunikácia neziskových organizácií s verejnými inštitúciami bude nespravodlivo označovaná ako nelegitímny tlak,“ podotkol zväz.



Novela môže podľa nich viesť k stigmatizácii občianskej spoločnosti a obmedzeniu jej zapojenia do verejných politík. Ako upozornili, zverejňovanie osobných údajov darcov môže byť v rozpore s právom na súkromie, ktoré garantuje Ústava SR, ako aj Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd.



Návrh novely zákona, o neziskových organizáciách z dielne SNS je aktuálne v parlamente. Priniesť má viacero zmien, pre neziskovú organizáciu, nadáciu či združenia s príjmom nad 35.000 eur sa má zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Obsahom výkazu by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie. Predkladatelia zmeny odôvodnili cieľom urobiť transparentnejším fungovanie organizácií. V navrhovanej legislatíve nie je podľa nich niečo, čo by znemožňovalo fungovanie mimovládnych organizácií. Poslanci by o nej mali rokovať na budúci týždeň.