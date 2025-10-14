< sekcia Slovensko
Odborový zväz zdravotníctva reaguje na návrh o registračnom poplatku
Autor TASR
Bratislava 14. októbra (TASR) - Návrh na zmenu pri registračnom poplatku v zdravotníckych komorách kritizuje Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS). Zvýšenie považuje za neopodstatnené a s kontraproduktívnym dosahom na zdravotnícky personál.
SOZ ZaSS nesúhlasí s návrhom mechanizmu, ktorý stanovuje výšku poplatku na základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve, upozorňuje pritom, že mnohí zdravotnícki pracovníci priemernú mzdu nedosahujú, čím sa poplatok podľa odborového zväzu stáva neprimeranou finančnou záťažou. „Zmena pevnej sumy na percentuálny pomer k priemernej mzde navyše garantuje stavovským organizáciám každoročnú valorizáciu poplatku bez priamej požiadavky na preukázanie výkonu alebo zlepšenie kvality poskytovaných služieb,“ dodáva SOZ ZaSS v stanovisku.
Mieni tiež, že v kontexte akútneho nedostatku zdravotníckeho personálu môže ísť o kontraproduktívnu zmenu. Poukazujú pritom na to, že registračný poplatok je povinná platba za výkon povolania, primárne určená na administratívne úkony súvisiace s vedením registra. „Tieto administratívne služby v dnešnej digitalizovanej dobe nie sú natoľko nákladné, aby vyžadovali skokové, takmer trojnásobné zvýšenie,“ argumentuje SOZ ZaSS. Napáda i procesnú stránku podania návrhu, ktorý neprešiel pripomienkovým konaním. Doterajšiu výšku registračného poplatku považuje za adekvátnu.
Výbor Národnej rady SR pre zdravotníctvo minulý týždeň odobril pozmeňujúci návrh z dielne poslanca Vladimíra Baláža (Smer-SD) k novele zákona o národnom zdravotníckom systéme. Ten hovorí o poplatkoch komorám v zdravotníctve za vedenie registra. Po novom by už maximálna výška poplatku nemala byť 15 eur, ale na úrovni troch percent z priemernej mesačnej mzdy stanovenej dva roky pred rokom, v ktorom sa maximálna výška poplatku určuje.
