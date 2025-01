Odbory s rezortom dohodli témy na riešenie stabilizácie sestier

Bratislava 16. januára (TASR) - Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) sa na štvrtkovom rokovaní s odborníkmi ministerstva zdravotníctva (MZ) dohodlo na oblastiach, ktoré je potrebné riešiť pre stabilizáciu sestier a pôrodných asistentiek v sektore. Požiadavky a pripomienky združenia má dostať minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) na analýzu a následne sa má o nich ďalej rokovať. Po stretnutí o tom informovala predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.



"Dohodli sme sa na piatich okruhoch tém, ktoré sú také tie najdôležitejšie a prešli sme postupne v jednotlivých témach podskupiny. (...) Záver z tohto rokovania je, že naše argumenty, požiadavky, vysvetlenia a pripomienky pôjdu k zhodnoteniu a na analýzu k ministrovi zdravotníctva a potom následne z toho výstup príde nám, avšak sme si to dali aj s požiadavkou zatermínovania, aby to nebolo zase, že o pol roka alebo na konci roka 2025," ozrejmila Kavecká.



Priblížila, že je potrebné riešiť najmä spravodlivé mzdové ohodnotenie sestier, personálne normatívy v nemocniciach či priznávanie rizikových skupín tak, aby zdravotníci pracujúci v rizikovom prostredí dostávali rizikový príplatok. "Pretože skutočne sa ten zákon nedodržiava," podotkla Kavecká.



OZ SaPA tiež apeluje na riešenie otázky uznávania mzdy za získané vzdelanie či ohodnotenia samostatných kompetencií sestier. "Ide o to, aby ľudia, ktorí majú odbornú spôsobilosť, vykonávali svoje práce a boli za to aj ohodnotení. Nemôžeme predsa sestrám navýšiť kompetencie, že budú vykonávať viac odbornej práce, ale mzdové ohodnotenie ostáva na tom istom," vysvetlila Kavecká.



Požiadavky považuje združenie za dôležité motivačné prvky, ktoré by mohli prispieť k stabilizácii sestier a pôrodných asistentiek v slovenskom zdravotníctve. Aktuálna situácia je podľa Kaveckej kritická a dramatická. Upozornila, že bez zmien hrozí prehĺbenie problémov a odlev sestier do zahraničia. Nie je podľa nej vylúčený ani podobný scenár, aký nastal pri lekároch koncom minulého roka.