Školské odbory zamerané na opravu áut propaguje celoslovenská súťaž

Bratislava 14. marca (TASR) – Remeslo autoopravára či autotronika propaguje už 21. ročník celoslovenskej súťaže Autoopravár junior. Do súťaže, ktorú organizuje Cech predajcov a autoservisov (CPA) SR, sa zapojilo 33 stredných odborných škôl vyučujúcich autoopravárenské odbory.



"Do súťaže v školských kolách sa zapojilo celkom 780 študentov, z toho 65 žiakov postúpilo do oblastných kôl, ktoré sa konajú počas aktuálneho týždňa," informovala Jana Kašparová z CPA. "Súťaž pozostáva z troch častí – teoretickej, praktickej a poznávacej," dodala.



Finálové kolo v prvej polovici apríla bude mať česko-slovenskú podobu, keďže spojí najúspešnejších študentov zo slovenskej i obdobnej českej súťaže. "Do finále v prvej polovici apríla postúpi osem študentov v odbore mechanik, päť študentov v odbore karosár, päť študentov v odbore lakovník a šesť študentov v odbore autotronik," uviedla Kašparová.



Vyhlasovateľom súťaže je spolu so sponzorskými partnermi Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR.