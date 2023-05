Odchádzajúci ministri očakávajú od nástupcov pokračovanie projektov

Bratislava 12. mája (TASR) - Koniec v pozíciách ministrov berú členovia končiacej vlády Eduarda Hegera ako politickú realitu, veria, že ich nástupcovia budú pokračovať v rozbehnutých projektoch. Členovia dočasne povereného kabinetu to v piatok uviedli pri príchode na svoje posledné vládne rokovanie.



Samotný končiaci premiér na adresu svojho nástupcu Ľudovíta Ódora uviedol, že bude určite potrebovať vo funkcii šéfa exekutívy vytrvalosť. "Ľudsky by som mu poradil, aby bol odolný a vedel sa povzniesť nad to, čo ho postretne," povedal Heger.



Odchádzajúci minister obrany Jaroslav Naď priznal istú úľavu. "Som rád, že zo mňa opadne stres, tie predchádzajúce roky boli naozaj šialené," uviedol. Mieni, že končiacej vláde sa podarilo urobiť veľa dobrých vecí. Deklarovaného nástupcu Martina Sklenára dobre pozná, bol jeho spolužiakom na vysokej škole. "Som rád, že budem môcť odovzdať rezort tomuto človeku, mám v neho plnú dôveru a budem mu pomáhať aj v parlamente, rezort obrany si to zaslúži," povedal Naď.



Ministerka pre investície, informatizáciu a regionálny rozvoj Veronika Remišová priznala, že jej najbližší sú radi, že ju uvidia viac doma. "Spravili sme veľa dobrých vecí," zhodnotila pôsobenie vlády i svojho rezortu. Od nového kabinetu očakáva pokračovanie pomoci ľuďom. "To je v súčasnej dobe najdôležitejšie," zdôraznila. K svojmu nástupcovi sa vyjadrí až po jeho oficiálnom vymenovaní. "Od utorka som v parlamente," potvrdila. V zákonodarnom zbore chce prispieť k zmene paragrafu 363.



Minister školstva Ján Horecký verí, že jeho nástupca bude pokračovať v začatej práci. "Školským zákonom sa to nekončí, len sa to začína," uviedol na margo reforiem v školstve.



Ministerka kultúry SR Natália Milanová takisto zdôraznila slovo kontinuita, verí, že projekty, ktoré sú pripravené v rámci rezortu kultúry, budú pokračovať. Svoju nástupkyňu, ktorou má byť bývalá riaditeľka SND Silvia Hroncová, pozná, nechce ju však hodnotiť.