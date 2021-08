Odchod poslancov z klubu Za ľudí by koalíciu neoslabil, tvrdí Kollár

Bratislava 31. augusta (TASR) - Prípadný odchod poslancov z klubu Za ľudí do iných koaličných klubov neohrozí stabilitu koalície. Povedal to predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár. O situácii v strane sa rozprával s predsedníčkou Veronikou Remišovou, ako aj ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Je pokojný, pretože na počtoch v rámci koalície sa podľa neho nič nezmení.



"Môže sa nám stať, že nejakí poslanci sa preskupia do inej koaličnej strany," povedal počas tlačovej konferencie Kollár s tým, že to koalíciu neoslabí. Je podľa neho potrebné, aby mala koalícia ústavnú väčšinu. Závery stretnutí s Remišovou ani Kolíkovou nechcel konkretizovať, dodal, že ony majú informovať o ďalších krokoch.



Členovia frakcie strany Za ľudí zoskupení okolo Kolíkovej hovoria o nedôstojnom vytláčaní zo strany, ako aj o ponukách, ktoré dostali od iných strán. Chcú urobiť všetko preto, aby bola koalícia naďalej stabilná a aby mohla napĺňať ciele.



Remišová v pondelok (30. 8.) informovala, že navrhne predsedníctvu strany pozastavenie výkonu práv členov skupiny okolo Kolíkovej. Nemohli by pôsobiť v orgánoch strany a zúčastňovať sa na činnosti strany. Remišová tvrdí, že členovia frakcie koordinujú s konkurenčnými politickými stranami postup proti vlastnej strane. Jej návrh sa týka siedmich funkcionárov.