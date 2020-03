Oddelenia cudzineckej polície upravujú stránkové hodiny

Bratislava 27. marca (TASR) - Oddelenia cudzineckej polície menia svoje stránkové hodiny, a to na základe úlohy z krízového štábu Ministerstva vnútra (MV) SR. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.



Stránkové pracoviská budú otvorené v pondelok od 8.00 do 13.00 h, v stredu od 12.00 do 17.00 h a v piatok od 8.00 do 13.00 h. Registrácie pobytu občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov sa nevykonávajú. "Postačí, ak osoby, ktoré prídu na pobyt na územie SR, zašlú poštou prihlasovací lístok o začatí pobytu na území SR. Následne, po skončení opatrení, si prídu urobiť registráciu pobytu," uviedla Bárdyová.



Štátni príslušníci tretích krajín si môžu požiadať len o podanie žiadosti o obnovenie prechodeného pobytu alebo o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas. Iné žiadosti sa počas tohto obdobia nebudú prijímať. "Upozorňujeme, že pri vstupe do budov kontrolujeme, či cudzinec dodržal povinnú 14-dňovú karanténu po príchode z cudziny. Ak cudzinec nedodrží karanténne opatrenia alebo ak nebude mať tvár zakrytú ochranným rúškom (prípadne iným spôsobom zahalenú tvár), nebude vpustený na stránkové pracovisko," dodala hovorkyňa.