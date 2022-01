Oddiel jazdnej polície SR ma aktuálne devätnásť koní

Na archívnej snímke príslušníci oddielu jazdnej polície z Bratislavy, veliteľ oddielu kpt. Henrich Richter na kobylke Cherry. Foto: TASR Vladimír Benko/MV SR

Bratislava 23. januára (TASR) – V súčasnosti zo všetkých slovenských ozbrojených zložiek využíva pri svojej práci kone už len Policajný zbor (PZ) SR, respektíve Ministerstvo vnútra SR, pričom história služobnej hipológie na Slovensku sa datuje od roku 1991. Momentálne slovenská jazdná polícia disponuje 19 služobnými koňmi.TASR to objasnil veliteľ oddelenia jazdnej polície Bratislava, odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR Henrich Richter.priblížil.Ako ďalej uviedol, začiatky tohto útvaru teda môžeme presne datovať do čias pôsobenia vtedajšieho ministra vnútra SR Ladislava Pittnera a to k 2. septembru 1991, keď sa na základe nariadenia ministra vnútra SR z 1. augusta 1991, vydali dočasné smernice o zriadení, organizácii a činnosti oddielu jazdnej polície Bratislava. Od uvedeného dátumu sa začala písať novodobá história služobnej hipológie na území Slovenska po Nežnej revolúcii.Týmto nariadením sa v záujme skvalitnenia výkonu služby v ťažko dostupných terénoch, zabezpečenia verejného poriadku počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, ako aj pri pátracích akciách ustanovilo, že oddiel jazdnej polície PZ SR sa experimentálne zriaďuje v pôsobnosti Mestského veliteľstva PZ SR Bratislava.povedal Richter.Oddiel jazdnej polície pôsobil najmä v okolí Bratislavy a podľa požiadaviek aj mimo hlavného mesta Slovenska odo dňa 1. apríla 1992, kedy môžeme datovať prvý výkon hliadkovej služby útvaru s využitím služobnej hipológie.uviedol ďalej.Služobná hipológia tu podľa jeho slov jasne preukázala svoje obrovské možnosti a efektivitu využitia počas takýchto podujatí konaných na území celého Slovenska. Po týchto skúsenostiach bol prvý oddiel jazdnej polície oficiálne začlenený do štruktúr PZ SR, a to 4. augusta 1993.vysvetlil Richter.V ďalšom období sa výkon služby oddielu jazdnej polície podľa potrieb základných útvarov preniesol aj do historického centra Bratislavy, kde sa stretol s pozitívnou odozvou občanov a zahraničných turistov. Vtedajšie vedenie sa zameralo aj na preventívnu a reprezentačnú činnosť, začali sa vykonávať ukážky služobnej činnosti a jazdná polícia sa stala aj reprezentačným útvarom v zahraničí, keďže sa policajti začali zúčastňovať na rôznych policajných pretekoch, kde dosiahli viacero pozoruhodných úspechov aj v medzinárodnej konkurencii.povedal.Momentálne jazdná polícia na Slovensku disponuje 19 služobnými koňmi väčšinou plemena slovenský teplokrvník, pochádzajúcich z Národného žrebčína v Topoľčiankach.Podľa Richtera niet pochýb, že jazdná polícia ako uniformovaná, vo väčšine svojich činností verejne a neskryte pôsobiaca zložka PZ je určená na preventívne pôsobenie a predchádzanie nežiaducich spoločenských javov a kriminality.dodal na záver Richter.