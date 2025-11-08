< sekcia Slovensko
Odevná banka organizuje bazár s oblečením od známych osobností
Odevná banka za viac ako rok fungovania pomohla takmer 2500 rodinám po celom Slovensku, ktorým zaslala takmer 10.000 balíkov s oblečením.
Autor TASR
Bratislava 8. novembra (TASR) - Odevná banka, projekt Nadácie pre deti Slovenska, organizuje v sobotu bazár s oblečením od známych osobností s názvom Vystajluj sa (v) dobrom. Uskutoční sa od 11.00 h v nákupnom centre na Mlynských Nivách v Bratislave. Výťažok z podujatia pôjde na podporu rodín v núdzi, najmä jednorodičov, ktorým Odevná banka pomáha.
„Chceli sme vytvoriť podujatie, ktoré spája dobrý pocit z pomoci s radosťou z objavovania výnimočných kúskov. Každé jedno tričko, kabát či doplnok z tohto bazáru pomôže rodinám, ktoré to naozaj potrebujú,“ uviedol riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo.
Odevná banka za viac ako rok fungovania pomohla takmer 2500 rodinám po celom Slovensku, ktorým zaslala takmer 10.000 balíkov s oblečením. Projekt vznikol ako odpoveď na rastúcu chudobu jednorodičovských domácností a potrebu cielenej materiálnej pomoci bez nepríjemnej stigmy, ktorá sa často spája s návštevou charitatívnych zariadení.
Odevná banka sa v ďalšej etape plánuje zamerať na zvýšenie svojich kapacít a rozšírenie tímu. Cieľom je efektívnejšie pomáhať rodinám v kríze a zároveň aj ponúknuť pracovné príležitosti jednorodičkám. Práve benefičný bazár má napomôcť dosiahnuť tieto míľniky a pomôcť ešte viac ľuďom v núdzi. Na svojom webe navyše Odevná banka realizuje finančnú zbierku, prostredníctvom ktorej môžu ľudia prispieť k jej ďalšiemu fungovaniu.
