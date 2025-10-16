< sekcia Slovensko
Odevná banka pomohla za prvý rok viac ako 2000 rodinám na Slovensku
Vznikla ako reakcia na rastúcu chudobu jednorodičovských domácností a potrebu adresnej materiálnej pomoci.
Autor TASR
Bratislava 16. októbra (TASR) - Odevná banka pomohla za prvý rok fungovania viac ako 2350 jednorodičovským rodinám na Slovensku, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Vznikla ako reakcia na rastúcu chudobu jednorodičovských domácností a potrebu adresnej materiálnej pomoci. Rodinám zaslala takmer 10.000 balíkov s oblečením. Predstavitelia projektu o tom informovali na štvrtkovej tlačovej besede.
Riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska Ondrej Gallo, ktorá stojí za projektom, s odvolaním na posledné sčítanie obyvateľov Slovenska z roku 2021 priblížil, že v SR je viac ako 180.000 neúplných rodín so závislými deťmi, v ktorých vyrastá viac ako 310.000 detí. Až 46,4 percenta jednorodičovských domácností je ohrozených chudobou. Približne 90 percent jednorodičov tvoria ženy. Najviac jednorodičovských rodín má jedno dieťa. Podľa skúseností Odevnej banky je priemerný príjem značnej časti jednorodičovských rodín 800 eur mesačne, čím výrazne zaostáva za bežnými rodinami.
Gallo ďalej vysvetlil, že ak má jednorodič záujem o pomoc z Odevnej banky, môže o ňu požiadať prostredníctvom jej webovej stránky, na ktorej vyplní elektronický formulár, kde zadá konkrétne údaje ako pohlavie, vek a veľkosť rodiča a dieťaťa. Na základe toho pripravia v Odevnej banke balíček, v ktorom sa nachádza oblečenie pre rodiča a dieťa, ktorým sa budú môcť obliecť „od hlavy po päty“. Balíčky distribuujú rodinám v núdzi prostredníctvom donáškovej služby.
Riaditeľ nadácie zdôraznil, že rodina si nevyberá konkrétne veci. Balík totiž pripravia na základe spomenutých parametrov, ktoré rodina zadá. Jedna rodina môže požiadať o zaslanie balíka najčastejšie raz za tri mesiace. Gallo doplnil, že odevná banka prijíma iba čisté oblečenie a v dobrom stave. „V prípade, že oblečenie nie je čisté alebo je nejakým spôsobom poškodené a nevieme ho využiť pre jednorodičovské rodiny, tak ho dávame na ďalšiu ekologickú likvidáciu,“ spresnil Gallo. Odevná banka neprijíma napríklad použité topánky alebo použitú spodnú bielizeň. Ten, kto chce oblečenie darovať ho môže buď poslať, alebo ho osobne priniesť do odevnej banky v bratislavskej Petržalke.
Odevná banka však plánuje svoje kapacity rozšíriť, pretože aktuálne priestory nepostačujú rastúcemu dopytu po pomoci. Svoje fungovanie chce zefektívniť aj rozšírením pracovných úväzkov zamestnankýň, tiež jednorodičiek. Aj preto v týchto dňoch spustili finančnú zbierku. Gallo doplnil, že v Odevnej banke uvažujú nad tým, ako distribuovať aj iné formy pomoci.
