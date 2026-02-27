< sekcia Slovensko
Odkalisko v areáli Bukózy stabilizovali a zabránilo sa priesakom
Pretekanie z odkaliska v katastri obce Nižný Hrabovec riešili od 21. februára spevňovaním a zvyšovaním hrádze pomocou protipovodňových vriec.
Autor TASR,aktualizované
Nižný Hrabovec 27. februára (TASR) - V priestore odkaliska v katastri obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou sa podarilo stabilizovať situáciu a zabrániť ďalším priesakom nebezpečných látok. Hladina postupne klesla a voda sa už neprelieva cez hrádzu, ďalšie odčerpávanie preto nateraz nie je potrebné. Pre TASR to uviedli z odboru strategickej komunikácie Ministerstva vnútra SR.
„Počas uplynulých dní sa podarilo odčerpať viac ako 500 metrov kubických nebezpečných látok. Tie boli odvezené a budú bezpečne zlikvidované spoločnosťou s odbornou spôsobilosťou,“ uviedli z MV.
Doplnili, že likvidáciu nebezpečných látok v areáli Bukózy, ktoré boli zachytávané do špeciálnych kontajnerov, zabezpečí správca konkurznej podstaty. Kontajnery sú v súčasnosti na bezpečnom mieste. Krízový štáb plánuje v koordinácii s evirorezortom kroky, ktoré budú viesť k bezpečnému uzavretiu odkaliska. Následne bude môcť dôjsť aj k odvolaniu mimoriadnej situácie.
Pretekanie z odkaliska v katastri obce Nižný Hrabovec riešili od 21. februára spevňovaním a zvyšovaním hrádze pomocou protipovodňových vriec. Cez hrádzu pretekala čierna zásaditá látka, pričom hrozilo, že sa dostane do rieky Ondava.
Pre havarijný stav v areáli Bukózy v susednej obci Hencovce vyhlásili 18. februára mimoriadnu situáciu. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu. Hasiči na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na zachytávanie nebezpečných látok.
