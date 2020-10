Odkazom prvej ČSR je dôležitosť demokracie, zhodli sa Dostál a Osuský

Bratislava 28. októbra (TASR) - Odkazom prvej Československej republiky (ČSR) je vznik demokracie, zhodujú sa poslanci Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál a Peter Osuský (obaja SaS). Sú spolupredkladateľmi novely, ktorou by sa 28. október ako deň vzniku ČSR stal štátnym sviatkom. Návrh je momentálne v druhom čítaní. Strana Za ľudí pripomína, že ak by pred 102 rokmi nevznikla ČSR, je veľmi pravdepodobné, že by sme dnes nemali svoj vlastný štát.Osuský označil 28. október za úsvit moderných dejín demokracie na Slovensku.skonštatoval.V minulosti Osuský s Dostálom predkladali návrh, aby sa 28. október stal štátnym sviatkom bez toho, aby vznikli ekonomické dôsledky. Dosiahnuť to chceli vypustením 1. septembra ako Dňa ústavy zo zoznamu štátnych sviatkov a jeho preradením medzi pamätné dni. Dôvodom bolo, že na vznik samostatnej Slovenskej republiky odkazuje nielen Deň ústavy, ale aj 1. január. Poslanci pripomínajú, že vypustenie tohto štátneho sviatku by pravdepodobne v pléne neprešlo. V súčasnosti preto navrhli nevyradiť žiaden zo štátnych sviatkov, ich počet by sa mal zvýšiť na šesť. Po novom by teda 28. október mohol byť štátnym, ale nebol by dňom pracovného pokoja.Strana Za ľudí si myslí, že v časoch po prvej svetovej vojne bol vznik ČSR medzinárodným zázrakom, ktorý zmenil chod našich dejín.pripomenula strana.Mimoparlamentná strana Hlas-sociálna demokracia považuje výročie za míľnik v histórii slovenského národa.uviedla pre TASR hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková. V stredu uplynulo 102 rokov od vzniku ČSR . Národný výbor československý v Prahe prevzal moc, vydal prvý zákon o zriadení samostatného československého štátu a zverejnil v Lidových novinách známe zvolanie. To boli hlavné udalosti 28. októbra 1918, ktoré položili základy ČSR.