Odklad súdnej mapy označil šéf okresného súdu Bratislava I za potrebný

Bratislava 1. októbra (TASR) - Prípadný polročný odklad súdnej mapy je potrebný, ministerstvu spravodlivosti by poskytol dostatok času na zabezpečenie viacerých budov súdov. Pre TASR to uviedol predseda Okresného súdu Bratislava I René Milták.



"Úspešnosť súdnej mapy je úzko previazaná s transparentnosťou," vyhlásil. Tá podľa neho spočíva v tom, aby trestní sudcovia a zamestnanci Mestského súdu (MS) Bratislava I sedeli v jednej spoločnej budove a nie na piatich pracoviskách. Priblížil, že momentálne sa nachádzajú v Starom Meste, Ružinove, Novom Meste, Dúbravke a Petržalke.



Milták upozornil, že k 1. januáru 2023 reálne hrozí stav, že MS Bratislava I nebude sídliť v jednej budove. To môže mať podľa neho za následok neprehľadnosť v súdnych konaniach. "Posunutím účinnosti zákona sa zvýši šanca na lepšiu materiálnu a personálnu pripravenosť, pokiaľ ide o vznik a najmä úspešný a efektívny rozbeh MS Bratislava I," skonštatoval. S tým podľa neho súvisí aj prechod z národného na centrálny ekonomický systém.



Doplnil, že ministerstvo im stále neoznámilo, v ktorej budove by mal od 1. januára 2023 sídliť MS Bratislava III a MS Bratislava IV. Práve do budovy určenej pre MS Bratislava IV by sa do konca tohto roka mal presťahovať celý civilný úsek z bývalého Okresného súdu Bratislava I, ktorý sídli v Justičnom paláci.



"Vyzerá to tak, že od 1. januára ostanú civilní sudcovia a zamestnanci sedieť v sídle MS Bratislava I, a to na úkor trestných sudcov a zamestnancov," poznamenal. Tí sa momentálne nachádzajú v terajších budovách Okresných súdov Bratislava II až V.



Uviedol, že reformu súdnej mapy bude môcť ministerstvo po prípadnom polročnom odklade naplniť, ak zabezpečí užívateľnú a prevádzkyschopnú budovu pre MS Bratislava III a MS Bratislava IV. Práve miesto ich pôsobenia je podľa neho elementárnou otázkou. "Ak by mal po 1. januári 2023 ostať status quo ohľadom sedenia sudcov a zamestnancov, považujem realizáciu zmeny za veľmi komplikovanú a neprehľadnú," dodal s tým, že jedna vec je zrealizovať zmenu, druhá vec je, aký účinok bude mať zmena v praxi. To ukáže podľa neho až samotný čas.



Ministerstvo spravodlivosti SR tento týždeň pre TASR uviedlo, že zvažuje ako jednu z možností polročný odklad účinnosti novej súdnej mapy. Finálne rozhodnutie však zatiaľ nepadlo. Zmeny majú začať platiť od 1. januára 2023.