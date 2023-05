Odkráčať Míľu pre mamu môžu ľudia pomocou aplikácie

Bratislava 13. mája (TASR) - Odkráčať sobotnú Míľu pre mamu môžu ľudia najnovšie pomocou aplikácie aj z opačného konca zemegule. Pri príležitosti Dňa matiek chcú organizátori zviditeľniť materské a rodinné centrá a 20. ročníkom podujatia poukázať na dlhodobú prácu žien – mám, ktoré v jednotlivých centrách pracujú prevažne ako dobrovoľníčky. TASR o tom informovala riaditeľka centra advokácie a koordinácie Únie materských centier Zuzana Melušová Kutarňová.



"Cieľom našej dlhoročnej kampane je pozdvihnúť materstvo ako pridanú hodnotu v spoločnosti a verejne oceniť odvahu byť mamou," poznamenala. Bez tejto odvahy by podľa nej nemali mamy dosť síl prekonávať množstvo vedomých i nevedomých prekážok, ktoré im pomáhajú "zmeniť svet k lepšiemu pre lepší život ich detí".



Počas spoločnej prechádzky plánujú organizátori spočítať, koľko míľ spoločne darovali všetkým mamám. "Napríklad v roku 2019 sa nás na Míli pre mamu zúčastnilo 26.531 ľudí a spolu sme prešli pre naše mamy 42.449,6 km," priblížila Melušová Kutarňová.



Tento rok skúšajú organizátori novinku v podobe aplikácie, ktorú si môžu účastníci podujatia stiahnuť do svojich mobilov. Majú tak možnosť odkráčať míľu na horách, vo svojom meste či obci alebo si ju rovno prejsť na bicykli. Stačí, keď sa zaregistrujú v aplikácii a následne darujú svoje prejdené kilometre niektorému z materských a rodinných centier.



Míľu pre mamu organizuje Únia materských centier v spolupráci so svojimi 34 materskými a rodinnými centrami, ako aj inými organizáciami, respektíve obcami. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.