Odložené veci v autách zbytočne lákajú zlodejov, upozorňujú policajti

Bratislava 17. júla (TASR) - Odložené veci v autách zbytočne lákajú zlodejov, upozorňujú bratislavskí policajti. Momentálne objasňujú dva prípady vlámania do zaparkovaných áut. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Martiniaková.



V prvom prípade mal podľa doterajších informácií 16. júla v nočných hodinách na Vajnorskej ulici doposiaľ neznámy páchateľ rozbiť zadné okno na zaparkovanom aute značky Škoda Octavia, odcudziť z neho značkové oblečenie, hodinky aj ďalšie osobné veci. Poškodenému mužovi tak spôsobil škodu 2630 eur. V tejto veci policajti tretieho bratislavského okresu vedú trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže vlámaním.



Ďalší neznámy páchateľ sa mal medzi 18.00 h 15. júla až 12.00 h 16. júla vlámať do zaparkovaného auta značky Škoda Octavia na Beňadickej ulici v mestskej časti Bratislava – Petržalka. Neznámym predmetom mal rozbiť sklenenú výplň na zadných dverách, a tak z neho odcudziť dve detské autosedačky, osvedčenie o evidencii vozidla ako aj ďalšie doklady. Okrem toho poškodil interiér auta a spôsobil škodu 1000 eur. V tejto veci policajti piateho bratislavského okresu vedú trestné stíhanie z dôvodu prečinu krádeže vlámaním s prečinom poškodzovania cudzej veci.



"Vodiči, majte na pamäti, že motorové vozidlo nie je a ani nemôže slúžiť ako bezpečnostná schránka na úschovu vecí. Všetky voľne a viditeľne ponechané veci v motorovom vozidle sú lákadlom pre zlodejov," upozornila Martiniaková. V aute by podľa nej nemal zostávať ani technický preukaz či iné doklady. Ak človek nájde svoje auto násilne otvorené, mal by ihneď kontaktovať políciu na čísle 158.