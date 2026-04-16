< sekcia Slovensko
Odmena pri štátnych cenách J. M. Hurbana a A. Dubčeka sa má znížiť
Cenu Jozefa Miloslava Hurbana udeľuje predseda parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Finančná odmena spojená s udelením štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej ceny Alexandra Dubčeka sa má znížiť. Laureáti by po novom mali dostávať sumu vo výške 15-násobku priemernej mesačnej mzdy namiesto 25-násobku priemernej mesačnej mzdy. Vyplýva to z novely zákona o týchto štátnych cenách, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok posunuli do druhého čítania.
„Cieľom návrhu je prispieť ku konsolidácii verejných financií,“ ozrejmili predkladatelia, skupina poslancov za koaličný Hlas-SD, s tým, že úprava bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Cenu Jozefa Miloslava Hurbana udeľuje predseda parlamentu. Možno ju získať za mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie či ústavnosti v SR alebo v humanitárnej oblasti.
Cenu Alexandra Dubčeka zase udeľuje vláda za rozvoj v oblasti hospodárstva, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu, sociálnej oblasti alebo v inej oblasti spoločenského života a tiež za významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí.
„Cieľom návrhu je prispieť ku konsolidácii verejných financií,“ ozrejmili predkladatelia, skupina poslancov za koaličný Hlas-SD, s tým, že úprava bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.
Cenu Jozefa Miloslava Hurbana udeľuje predseda parlamentu. Možno ju získať za mimoriadne významné zásluhy, výsledky práce alebo pôsobenie v oblasti legislatívy, práva, rozvoja demokracie či ústavnosti v SR alebo v humanitárnej oblasti.
Cenu Alexandra Dubčeka zase udeľuje vláda za rozvoj v oblasti hospodárstva, vedy a techniky, školstva, kultúry, umenia, športu, sociálnej oblasti alebo v inej oblasti spoločenského života a tiež za významné šírenie dobrého mena SR v zahraničí.