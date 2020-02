Odmeňovanie vojakov prechádza zmenou

Bratislava 1. februára (TASR) - Profesionálni vojaci budú od februára odmeňovaní na základe výkonu funkcie, nie iba za vojenskú hodnosť, ako to bolo doteraz. Do účinnosti vstúpila novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov.



Plat vojakov sa bude po novom skladať z dvoch zložiek. Približne jednu tretinu hodnostného platu bude tvoriť hodnostná tarifa, zvyšné dve tretiny pokryje funkčná tarifa. Hodnostný plat sa bude zvyšovať za každý rok výkonu štátnej služby o jedno percento.



"Ďalej funkčná tarifa vo vzťahu k vykonávanej funkcii v jednotlivých vojenských hodnostiach môže byť zvýšená až do výšky 50 percent, pričom jedným z rozhodujúcich prvkov bude charakter vykonávanej funkcie," vysvetlil rezort obrany.



Výška hodnostného platu vojaka druhého stupňa je stanovená tak, aby sa jej hodnota približovala priemernej nominálnej mesačnej mzde zamestnanca v hospodárstve SR. Od neho sa bude odvíjať aj plat mužstva a poddôstojníkov. Hodnostný plat poručíka sa napríklad stanovil vo výške 1,5-násobku hodnostného platu vojaka druhého stupňa. Dôstojnícke platy sa budú odvíjať od platov poručíkov.