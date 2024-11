Odmietli návrh o uzavretí manželstva aj v obci, kde nie je matrika

Bratislava 5. novembra (TASR) - Manželstvo sa nebude dať uzavrieť aj pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá nevedie matriku. Poslanci Národnej rady (NR) SR totiž v utorok odmietli návrh z dielne opozičného PS, ktorým chcelo zmenu presadiť. Novelizovať chceli zákon o rodine.



"V súčasnosti orgán obce alebo mestskej časti (starosta, starostka), ktorá patrí do územného obvodu matričného úradu, ale nevedie matričný úrad, nemôže uzatvárať manželstvo. To znamená, že snúbenci si nemôžu vybrať, či uzavrú manželstvo pred starostom/starostkou obce, v ktorej žijú," uviedli poslanci z PS v dôvodovej správe návrhu.



Poslanci preto chceli, aby sa manželstvo dalo uzatvárať na obecnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom vhodnom mieste a obdobne ako pri uzavretí manželstva pred orgánom cirkvi, by bol príslušný orgán povinný do troch pracovných dní doručiť zápisnicu o uzavretí manželstva matričnému úradu, v ktorého obvode bolo manželstvo uzavreté.