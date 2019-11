Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 18. november (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Viera Kulichová vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Pokračuje pojednávanie v kauze televíznych zmeniek. Pred špecializovaný trestný súd sa postavia znalci, ktorí boli spriaznení so spoločnosťou Gamatex. Súd pojednával v kauze už 13 dní, ale zmenky samotné ešte neskúmali. O tých by mali hovoriť predvolaní znalci. V prípade sú obžalovaní Marian K. a Pavol R., ktorí čelia obžalobám aj v iných veciach.(Praha)Predsedovia parlamentov Vyšehradskej štvorky sa zišli v Prahe, aby si pripomenuli udalosti Novembra 89, ktoré viedli k pádu komunistického režimu v Československu. Slovensko zastupuje Andrej Danko. V nedeľu otvorili výstavu k Nežnej revolúcii. Danko položil kytice, zapáli sviečku pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede. Stretnutie šéfov parlamentov sa uskutoční dnes v sídle Senátu Českej republiky.(Bratislava)Ďalej mapujeme dianie súvisiace s výročím Nežnej revolúcie. Okrem výstav a diskusií s aktérmi Novembra 89 sa pozrieme aj na odovzdávanie ocenení študentom, učitešom a účastníkom novembrových udalostí. Ocenenie dostatnú pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.(Bratislava)Hlavné mesto sa chce v budúcom roku zapojiť do tvorby Pamätníka demokratickej revolúcie 1989, ktorý má vzniknúť na Námestí slobody. Viac o tom povie na dnešnej tlačovej konferencii. Len pred pár dňami urobilo mesto v súvislosti s Novembrom 89 zmenu na Námestí Slovenského národného povstania. Časť tohto námestia nazvali Námestie Nežnej revolúcie.(Brusel)Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák bude rokovať s dezignovaným podpredsedom Európskej komisie a Vysokým predstaviteľom Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepom Borrellom. Hovoriť budú o aktuálnych výzvach zahraničnej politiky Európskej únie. Viac informácií nájdete v spravodajstve TASR.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: