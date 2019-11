Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 20. november (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Vláda rokuje(Slavošovce)Aj v novembri sa vládny kabinet presunie na výjazdové rokovanie z hlavného mesta do regiónov. Vláda bude v stredu rokovať v Slavošovciach na Gemeri. Venovať sa bude priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. Ministri budú rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 31. decembra. Najviac financií, a to zhodne po 100.000 eur, by malo dostať mesto Dobšiná na rekonštrukciu miestnych komunikácií a Rožňava na zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne.Súd s útočníkmi v MHD(Bratislava)Na Okresnom súde Bratislava IV má pokračovať pojednávanie s dvojicou mladíkov Ondrejom Á. a Stanislavom G.. Tí mali 22. mája vo večerných hodinách napadnúť v bratislavskej MHD manželský pár. Vo veci sa prvý raz pojednávalo minulý týždeň, súd vypočul oboch obžalovaných a jedného svedka. Jeden z mladíkov sa mal k činu priznať. Útočníci čelia obvineniu z ublíženia na zdraví v jednočinnom súbehu s prečinom výtržníctva, ale aj jednotlivo pre prečin vydierania a nebezpečného vyhrážania.Súd v kauze výbuchu v bani Handlová(Prievidza)Na okresnom súde v Prievidzi pokračuje pojednávanie v kauze výbuchu bane v Handlovej. Vypovedať by mali ďalší dvaja znalci. Prievidzký súd v minulosti uznal vinných z prečinu všeobecného ohrozenia troch zamestnancov Hornonitrianskych baní. Krajský súd v Trenčíne však rozhodnutie súdu zrušil a vec mu vrátil na opätovné prerokovanie. K tragickému výbuchu došlo 10. augusta 2009 dopoludnia v podzemí vtedajšej Východnej šachty v bani v Handlovej. Záchranári sa vtedy usilovali uhasiť požiar, ktorý v šachte vznikol. Pravdepodobne v dôsledku výbuchu banských plynov zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. Udalosť v handlovskej bani je považovaná za najväčšie nešťastie v histórii slovenského baníctva.Pamätná tabuľa Jánovi Kuciakovi(Bytča)Na gymnáziu v Bytči odhalia pamätnú tabuľu novinárovi Jánovi Kuciakovi. Spomienkovej udalosti v škole, v ktorej zavraždený novinár študoval, sa zúčastnia aj jeho rodičia, riaditeľka gymnázia Slavka Sitarčíková a predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová. Jána Kuciaka zavraždili 21. februára 2018 spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou v ich dome vo Veľkej Mači. Motívom vraždy mala byť práve jeho novinárska práca.Deti a šport(Rada TASR)Dieťa by si malo samo vybrať, akému športu sa chce venovať. Rodičia sa pri hľadaní športu pre svoje dieťa nemusia veľmi zaoberať tým, na čo je talentované, radí odborník. Za dôležitejšie považuje vytvoriť pre dieťa viacero možností, aby si mohlo samo vybrať, čo ho najviac baví. Dieťa by si malo podľa odborníka vyskúšať viacero športov a malo by sa rozvíjať komplexne. Ideálne pritom je, ak sa dieťa zapája aj do mimo tréningových aktivít, kde je v prostredí rovesníkov. Pripomína tiež, že rodičia by nemali mať vždy veľké očakávania, čo sa týka výsledkov.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: