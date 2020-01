Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 31. január (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Žiaci si preberú polročné hodnotenieTakmer 693 tisíc žiakov si prevezme hodnotenie za prvý polrok školského roka 2019/2020. Pre viac ako 58.000 prvákov základných škôl to bude ich prvé komplexné hodnotenie, ktoré si odnesú zo školy domov. Prvýkrát si komplexné hodnotenie prevezme aj 1861 prvákov zo špeciálnych základných škôl. Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov a jeho prospech v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje určenými stupňami. Po prevzatí hodnotenia čakajú školákov v pondelok jednodňové prázdniny.Brexit(Londýn)Británia po 47 rokoch členstva v EÚ a troch rokoch od referenda o brexite opustí Európsku úniu. Stane sa tak v piatok o 23.00 miestneho času, teda o o polnoci stredoeurópskeho času. Britský premiér Boris Johnson sa domnieva, že nadchádzajúci odchod jeho krajiny z únie je začiatkom novej etapy v živote všetkých Britov, ktorá by sa mala vyznačovať zjednotením a obnovou. Po odchode Británie z únie začne plynúť takzvané prechodné obdobie, ktoré bude trvať do konca roka 2020. Britských europoslancov naradia v Európskom parlamente náhradníci. Spojené kráľovstvo vystúpi z únie aj Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.Súd s obvineným z lúpeže v dome E.Valka(Pezinok)Senát Okresného súdu v Pezinku bude rozhodovať o návrhu dohody o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Generálnej prokuratúry s Jaroslavom K. Ten je obvinený z lúpeže v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka. Za strelca označil Jozefa R., ten však vinu odmieta. Valko bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu v roku 2010. Po viac než ôsmich rokoch policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, Jozefa R. a Jaroslava K.. Ich motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome.OSLOBODENIE75: TTSK si pripomína oslobodenie koncentračného tábora(Trnava)Trnavský samosprávny kraj si dnes pripomenie 75. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Knižnica Juraja Fándlyho si na priečelí budovy pripomenie mená ľudí z Trnavského kraja, ktorí boli transportovaní do koncentračných táborov. Na protest proti akýmkoľvek prejavom extrémizmu knižnica vyvesí na budove odkaz, že tieto prejavy nemajú v kraji žiadne miesto.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: