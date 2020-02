Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 12. február (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaZdvojnásobenie prídavkov na deti, zavedenie 13. dôchodku, či zrušenie diaľničných známok pre fyzické a právnické osoby s vozidlom do 3,5 tony. Týmito návrhmi by sa dnes mala zaoberať vláda. Prvé dve opatrenia avizoval premiér Peter Pellegrini, zmeny pri diaľničných známkach sú podmienkou SNS na zvolanie mimoriadnej schôdze NR, na ktorej sa má o týchto opatreniach rozhodnúť v skrátenom legislatívnom konaní. Koaličný partner, strana Most-Híd sa nechala počuť, že opatrenia, ktoré si majú vyžiadať náklady 800 miliónov eur z rozpočtu, v Národnej rade nepodporí.BratislavaMinister zahraničných vecí Miroslav Lajčák bude v Bratislave rokovať s ministerkou pre Európsku úniu a ústavu Rakúskej republiky Karoline Edtstadlerovou. Tá je novovymenovanou ministerkou vlády kancelára Sebastiana Kurza. Obaja ministri majú hovoriť o aktuálnych otázkach európskej agendy, konkrétne o budúcom viacročnom finančnom rámci a o budúcnosti únie v zmysle jej rozširovania. V priebehu dňa povieme viac.KošicePlénum Ústavného súdu má dnes oznámiť rozhodnutie v otázke ústavnosti zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka. Zákon schválil parlament v októbri 2017. Sporný zákon stanovuje, že štátne ceny sa udeľujú za zásluhy, výsledky práce alebo činy mimoriadne významné pre rozvoj jednotlivých oblastí spoločenského, ekonomického alebo kultúrneho života na Slovensku. Cenu Jozefa Miloslava Hurbana ma podľa zákona udeľovať predseda NR a cenu Alexandra Dubčeka vláda.PezinokPojednávanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza sa blíži k záveru. Dnes by mal súd rozhodnúť, či sa bude pokračovať v dokazovaní, alebo pristúpi k záverečným rečiam. Prokurátor Ján Šanta už nemá žiadne návrhy na dokazovanie. Je presvedčený, že sa môže pristúpiť k záverečným rečiam. Obhajoba obžalovaného Mariana K., naopak, žiada ďalšie skúmanie podpisov spoluobžalovaného Pavla R., konfrontácie viacerých svedkov aj vypočutie nových. Dnes budeme vedieť viac a budeme vás informovať.Bratislava/BruselV zahraničí sleduje TASR aj stretnutie ministrov obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie v Bruseli. Očakáva sa aj preto, že spojenci NATO zvažujú zintenzívnenie svojich aktivít v Iraku na základe žiadosti amerického prezidenta Donalda Trumpa. Generálny tajomník aliancie Jens Stoltenbergpoukázal na pokrok, ktorý dosiahla medzinárodná koalícia bojujúca proti Islamskému štátu, ale dodal, že je možné urobiť viac. Ak budú konkrétne návrhy na stole, budeme informovať.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: