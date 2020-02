Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 13. február (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.Na konferencii zhodnotia zahraničnú politiku SR 2016-2020BratislavaV hlavnom meste sa koná Konferencia s názvom Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky v rokoch 2016 – 2020. Otvorí ju minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a položí si otázku, či v tomto období bolo Slovensko predvídateľným partnerom v čoraz viac nepredvídateľnom svete. Medzi účastníkmi budú aj predstavitelia mimovládneho sektora a akademickej obce, ktorí zhodnotia zo svojho pohľadu, ako sa Slovensku darilo v zahraničnej a európskej politike.Aktuálny stav transformácie uhoľného regiónu Horná NitraNovákyPodpredseda vlády pre investície a informatizáciu RichardRaši spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom navštívia dnes región Hornej Nitry. V Novákoch majú informovať o aktuálnom stave transformácie tohto uhoľného regiónu a o spustení novej podpory pre podnikateľov v okresoch Prievidza a Partizánske. Detaily prinesie ekonomický servis TASR v priebehu dňa.Bratislava privíta šéfov parlamentov šiestich krajínBratislavaPredsedovia parlamentov Slovenska, Česka a Rakúska, ale aj Chorvátska, Srbska a Čiernej Hory sa stretnú v priestoroch Bratislavského hradu. V rámci rokovaní Slavkovského formátu (S3) s rozšírenou účasťou budú hovoriť napríklad o železničnej doprave či energetickej infraštruktúre. Prijať by mali pracovný plán S3 na rok 2020. Aký bude sa dozvieme v domácom servise.Ministri zdravotníctva EÚ rokujú o opatreniach proti Covid-19Bratislava/BruselZahraničná redakcia sleduje nepretržite aj vývoj v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý dostal meno COVID – 19. Doteraz mu podľahlo 1355 a nakazených je podľa oficiálnych informácií 60 tisíc ľudí. V Bruseli sa dnes zídu ministri zdravotníctva členských krajín európskej únie na mimoriadnom zasadnutí. Chcú hovoriť o opatreniach, ktoré majú zabrániť šíreniu tohto vírusu v Európskej únii.V krompašskej nemocnici modernizujú oddelenieKrompachyV domácom a regionálnom servise TASR dnes bude priestor aj na informácie o novinkách v krompašskej nemocnici. Dnes tam majú odovzdať do užívania zrekonštruované priestory dočasného Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Zároveň spustia modernizáciu pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia.Biatlonisti SR idú na MS so skromnejšími cieľmi ako vlaniAnterselva/TalianskoVrchol aktuálnej biatlonovej sezóny štartuje dnes v talianskej Anterselve. Začínajú sa tam majstrovstvá sveta, na ktorých bude mať početné zastúpenie aj slovenská reprezentácia. Slováci sa predstavia v tejto zostave: medzi ženami Paulína a Ivona Fialkové, Terézia Poliaková a Veronika Machyniaková, z mužov sú to Martin Otčenáš, Tomáš Hasilla, Michal Šima a Šimon Bartko. Najväčšia pozornosť sa sústredí na Paulínu Fialkovú, ktorá by sa chcela prvýkrát v kariére na svetovom šampionáte dostať na stupne víťazov. Dnes je na programe mix štafeta. Dianie v Anterselve multimediálne zaznamenajú vyslaní redaktori TASR.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: