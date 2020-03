Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 10.marca (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaÚstredný krízový štáb SR včera prijal zásadným spôsobom sprísnené opatrenia proti šíreniu koronavírusu na území republiky. Aj pre to, že Slovensko má 7 nakazených. Občania vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu budú musieť odo dnes podstúpiť 14-dennú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Premiér Pellegrini tiež informoval, že všeobecní lekári budú môcť pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť, potvrdenia bude ošetrujúci lekár zasielať priamo do Sociálnej poisťovne.BratislavaÚstredný krízový štáb v súvislosti s koronavírusom rozhodol, že akékoľvek verejné kultúrne a športové podujatia sa na 14 dní rušia. Štáb skonštatoval, že uzatváranie škôl je v právomoci ich zriaďovateľov. Centrálne prerušenie vyučovania zatiaľ nie je nevyhnutné. Zodpovední však požiadali ministerstvo školstva, aby zrušilo všetky školské výlety, lyžiarske kurzy, školy v prírode a ďalšie školami riadené hromadné podujatia žiakov a študentov v zahraničí aj na Slovensku. Na dnes naplánované slávnostné prevzatie dekrétov o zvolení novými poslancami NR SR zrušili. Zákonodarcovia dostanú dekrét poštou.Bratislava/BrnoPrezidentka Zuzana Čaputová sa dnes pri príležitosti stého výročia Ústavnej listiny Československej republiky zúčastní na slávnostnom zhromaždení na Ústavnom súde Českej republiky v Brne. Na ceste tam sa slovenská hlava štátu zastaví v Hodoníne pri pamätníku Tomáša Gariqua Masaryka. Potom sa v Brne stretne s predstaviteľmi mesta a na záver návštevy vystúpi s príhovorom, spolu s predsedom českého Ústavného súdu.BratislavaDohodu na personálnom obsadení novej vlády medzi potenciálnymi koaličnými partnermi by sme mohli spoznať dnes. Povedal to líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením vlády. Po stretnutí s odborníkmi v súvislosti s výstavbou nájomných bytov dodal, že po personálnom obsadení ministerstiev budú mať noví ministri za úlohu pripraviť časť programového vyhlásenia za svoje rezorty. Konkrétne mená vo vedení rezortov nešpecifikoval.BratislavaFutbalovú Ligu majstrov UEFA zatiaľ nezrušila aj keď obmedzenia sa nevyhli ani osemfinálovým súbojom tejto súťaže. Na futbalistov Valencie i Tottenhamu čaká v odvetných zápasoch osemfinále Ligy majstrov ťažká úloha, ak chcú postúpiť do ďalšej fázy. Španielsky tím privíta pred prázdnymi tribúnami taliansku Atalantu Bergamo a musí zmazať manko z prvého duelu 1:4. Angličania z Londýna sa predstavia v Lipsku a napriek deficitu útočníkov sa pokúsia zvrátiť domácu prehru 0:1. UEFA vo všetkých dueloch zakázala podávanie rúk.Sledujte aktuálne spravodajstvo TASR.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: