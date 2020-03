Odoberajte podcast Diár na každý deň

Bratislava 12.marec (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Pre nový koronavírus platí mimoriadna situácia(Bratislava)Na celom Slovensku platí od šiestej hodiny ráno mimoriadna situácia. Vláda ju vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia nového koronavírusu. Podľa premiéra Petra Pellegriniho môže vláda a štátne orgány na základe mimoriadnej situácie použiť ustanovenia zákona, ktoré inak nemôže využiť. Niektoré rozhodnutia sa podľa neho budú riešiť príkazmi a nariadeniami a nie správnymi konaniami, ktoré môžu mať dlhý byrokratický priebeh. Štát môže zároveň vynútiť plnenie dodávok medicínskeho tovaru od konkrétnych firiem, to znamená, že firmy by mali byť povinné dodať tovar, ak ho majú. Počas mimoriadnej situácie sa nebude zasahovať do práv a slobôd občanov. Aktuálne je na Slovensku potvrdených desať prípadov nového koronavírusu.Zasadnutie Ústredného krízového štábu(Bratislava)Predpoludním má zasadať Ústredný krízový štáb. Zaoberať sa má aj prípadným rozhodnutím o povinnej karanténe pre všetky osoby vracajúce sa zo zahraničia. Rozhodnúť by mal aj o tom, či vyhlási plošné uzatvorenie všetkých materských, základných a stredných škôl na Slovensku na 14 dní. Majitelia obchodných centier môžu zároveň zvážiť skrátenie otváracích hodín, na krízovom štábe budú hovoriť aj o tom, či im to odporučia.Rokovania o zostavení novej vlády(Bratislava)Potenciálni koaliční partneri a zástupcovia strán a hnutí OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí by mali pokračovať v zostavovaní novej vlády. Po parlamentných voľbách poverila prezidentka Zuzana Čaputová zostavením vlády lídra víťazného hnutia OĽaNO Igora Matoviča. Ten chce mať vládu podľa vlastných slov zloženú čo najskôr. Aktuálne by mali lídri rokovať o rozdelení jednotlivých ministerstiev a menách osobností, ktoré nastúpia do funkcií ministrov.Bojnice posilnia projektové riadenie(Bojnice)Pozrieme sa aj do regiónov. Mesto Bojnice posilní projektové riadenie. V rámci projektu viacerých miest prijme jedného človeka, ktorý sa bude venovať spracovaniam žiadostí o financie na projekty mesta.(Košice)V košiciach sa stretnú zástupcovia samosprávnych krajov na Slovensku. V rámci združenia SK8 budú hovoriť o reforme verejnej správy a o preventívnych opatreniach krajov súvisiacich s výskytom nového koronavírusu na Slovensku. O výsledkoch rokovania budú informovať na tlačovej konferencii predsedovia samosprávnych krajov.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: