Odobrili návrh zmien v Trestnom zákone zohľadňujúci konzultácie s EK

Bratislava 10. júla (TASR) - Vláda na stredajšom zasadnutí odobrila návrh zmien v Trestnom zákone, ktorý zohľadňuje výsledky konzultácií s Európskou komisiou (EK). Okrem iného ide o úpravu trestných sadzieb pri niektorých trestných činoch. Kabinet navrhuje Národnej rade (NR) SR prerokovanie novely v skrátenom legislatívnom konaní.



V prípade trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ sa navrhuje obligatórny trest odňatia slobody uplatňovať v prípade, ak horná hranica trestnej sadzby trestu odňatia slobody ustanovená v osobitnej časti Trestného zákona bude prevyšovať šesť rokov.



Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) poukázal na to, že navrhované zmeny sa týkajú ustanovení súvisiacich s ochranou finančných záujmov EÚ. "Tieto zmeny sme v zásade navrhli upraviť po konzultácii s Európskou komisiou, aby sme eliminovali už vopred akékoľvek možnosti napádania Slovenskej republiky aj zo strany našej opozície aj z iných strán," povedal médiám po stredajšom rokovaní vlády.



Hovoril o snahe schváliť novelizovanú legislatívu ešte pred nadobudnutím účinnosti nálezu Ústavného súdu SR v prípade novely trestných kódexov. Podpredsedu Národnej rady SR Petra Žigu (Hlas-SD) požiada o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu.



"Vzhľadom na zmeny a doplnenia Trestného zákona týkajúce sa ochrany finančných záujmov Európskej únie sa navrhuje do Trestného zákona zaviesť výslovnú právnu úpravu pojmového vymedzenia finančných záujmov Európskej únie," priblížil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe legislatívneho návrhu.



V rámci trestných činov marenie výkonu správy daní, nepriama korupcia a prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody sa navrhuje zosúladiť sadzby trestu odňatia slobody s požiadavkami plynúcimi z príslušnej smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ. "Na tento účel sa primerane upravujú sadzby trestu odňatia slobody," uvádza sa v dôvodovej správe.



Do Trestného zákona sa zavádza aj úprava posudzovania vplyvov novej zákonnej úpravy, ktorou dochádza k skráteniu premlčacích dôb v prípadoch, ak pred zmenou zákona došlo k prerušeniu plynutia premlčacej doby pri trestných činoch, ktoré poškodzujú finančné záujmy EÚ.



Vláda navrhuje, aby novela Trestného zákona nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.