Odolajú slovenské domy zemetraseniu? Toto si myslia odborníci

Na snímke škody na dome po zemetrasení v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou v utorok 10. októbra 2023. Foto: TASR Maroš Černý

Košice 12. októbra (TASR) - Väčšina domov na Slovensku by mala odolať zemetraseniu s magnitúdou štyri až päť. Pre TASR to v súvislosti so zemetrasením na východe Slovenska uviedli odborníci na seizmickú odolnosť stavieb z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Stanislav Kmeť a Michal Tomko. Podľa Spolku statikov Slovenska (SSS) je odolnosť domov, ktoré nie sú vybudované podľa normových predpisov, závislá od konštrukčného a materiálového vyhotovenia.Na poruchy pri zemetraseniach sú vo všeobecnosti náchylnejšie vyššie budovy. "Pri seizmických otrasoch je potrebné čo najskôr opustiť priestory domu, najmä na vyšších podlažiach. Skôr, ako dôjde k odbornému posúdeniu statikom, je potrebné okamžite vypnúť prívod elektriny, odstaviť prívod vody a sledovať, aké poruchy - trhliny vznikajú na nosných konštrukciách, a to najmä na stenách domu, ako aj miesto trhlín, ich smer a intenzitu," uviedol pre TASR prezident SSS Ján Kyseľ s tým, že najnebezpečnejšie sú tie trhliny stien, ktorých smerovanie je šikmé a ktoré prebiehajú po celej výške steny až do základov.Odborníci z Ústavu inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb TUKE dodávajú, že každá nosná časť je staticky dôležitá a je súčasťou celku, v rámci ktorého plní svoju funkciu. Preto je potrebné vyhodnotiť stabilitu celého objektu komplexne.Pri odolnosti rodinného domu voči zemetraseniu zohráva úlohu aj materiál, z akého je postavený. "Dôležitý je spôsob založenia budovy (základová doska, základové pásy alebo pilóty), ako aj riešenie vertikálneho a horizontálneho stuženia objektu," skonštatovali s tým, že podstatné je, či sú zrealizované železobetónové vence, hlavne v podkroví a v štítových murivách.Rozdiel je tiež v tom, či bol dom postavený svojpomocne alebo skúsenou realizačnou firmou. Pri výstavbe nových domov je podľa SSS potrebné nechať si vyhotoviť projekt statiky certifikovaným statikom, ktorého povinnosťou je riešiť konštrukcie domu tak, aby odolali účinkom zemetrasenia.Pri rekonštrukcii existujúcich rodinných domov, ktorých statika nevyhovuje z hľadiska odolnosti voči seizmickým účinkom, treba zvýšiť tuhosť zhotovením napríklad obvodových stužidiel (vencov) stropov, prípadne vystužiť murivo stien, ktoré je zhotovené z rôzneho staviva. "Pri rekonštrukcii je možné zosilniť steny v ťahu a šmyku pomocou oceľových ťahadiel alebo uhlíkových lamiel," dodali Kmeť a Tomko.