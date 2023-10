Ódor apeloval na krajanov v Izraeli,aby kontaktovali veľvyslanectvo SR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Predseda vlády Ľudovít Ódor apeloval na Slovákov v Izraeli, aby kontaktovali veľvyslanectvo SR, ak to ešte neurobili. Deklaroval, že vládny špeciál je pripravený na ich repatriáciu. Uviedol to v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Peter Majer.



"Máme pripravený vládny špeciál a v prípade, ak sa naši občania nevedia dostať domov iným spôsobom, vypravíme ho aj viackrát - podľa toho, ako to bude potrebné. Prosím, ak ste to doteraz neurobili, skontaktujte sa s naším veľvyslanectvom v Izraeli, aby mali prehľad - a teda aj my - koľkí z vás potrebujú pomoc," uviedol premiér.



Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR už oznámilo, že Slovensko v stredu (11. 10.) vyšle vládny letecký špeciál na repatriáciu Slovákov z izraelského Tel Avivu. Dohodli sa na tom ministerstvo vnútra a rezort diplomacie. Prioritu budú mať zraniteľné osoby. Vládny špeciál Airbus A319 OM-BYK s kapacitou 89 miest poletí z Bratislavy v skorých ranných hodinách.