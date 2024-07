Ódor bude podpredsedom Výboru pre hospodárske a menové veci v EP

Lucia Yar bude podpredsedníčkou Výboru pre rozpočet v EP

Na snímke slovenská europoslankyňa Lucia Yar (PS). Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 23. júla (TASR) - Ľudovíta Ódora (Progresívne Slovensko, Obnovme Európu) v utorok v Bruseli zvolili za podpredsedu Výboru pre hospodárske a menové veci (ECON) v Európskom parlamente (EP), informuje TASR.Europoslanci si vo výbore volili počas ustanovujúcej schôdze výboru EP svoje predsedníctvo, ktoré sa skladá z predsedu a štyroch podpredsedov. Funkciu budú zastávať dva a pol roka, následne môžu byť znovuzvolení. Ódora zvolili aklamačne, bez protikandidáta.uviedol pre TASR Ódor.Podľa vlastných slov sa chce vo výbore zamerať na témy celkovej konkurencieschopnosti EÚ, vytvorenia funkčnej únie kapitálových trhov, otázok digitálneho eura či ochrany citlivých finančných osobných údajov.dodal Ľudovít Ódor.Vo Výbore pre hospodárske a menové veci pôsobí 60 europoslancov. O zložení a počte členov rozhodli európski zákonodarcovia počas ustanovujúcej schôdze v Štrasburgu predošlý týždeň.ECON je jedným z 20 stálych výborov EP a je zodpovedný za reguláciu finančných služieb, voľný pohyb kapitálu a platieb, daňové politiky a politiky hospodárskej súťaže, dohľad nad Európskou centrálnou bankou (ECB) a medzinárodným finančným systémom.Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady EÚ a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu. Budú taktiež zohrávať kľúčovú úlohu pri nadchádzajúcich vypočutiach dezignovaných eurokomisárov. Prácu výborov koordinuje Konferencia predsedov výborov.Ľudovít Ódor je aj členom v Podvýbore pre daňové veci (FISC) a náhradníkom vo Výbore pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO).Ódor bol v eurovoľbách lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska a v hlasovaní získal najvyšší počet prednostných hlasov zo všetkých slovenských kandidátov (294.944). Do politiky vstúpil 15. mája 2023, kedy sa počas úradníckej vlády vtedajšej prezidentky Zuzany Čaputovej stal premiérom SR. Predtým pôsobil ako hlavný ekonóm Ministerstva financií SR a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky, neskôr v Národnej banke Slovenska, od roku 2018 ako jej viceguvernér.Brusel 23. júla (TASR) - Slovenskú europoslankyňu Luciu Yar (Progresívne Slovensko, Obnovme Európu) v utorok v Bruseli zvolili za podpredsedníčku Výboru pre rozpočet (BUDG) Európskeho parlamentu (EP), informuje TASR.Europoslanci si vo výbore zvolili počas ustanovujúcej schôdze výboru EP svoje predsedníctvo, ktoré sa skladá z predsedu a štyroch podpredsedov. Funkciu budú zastávať dva a pol roka, následne môžu byť znovuzvolení.Z 39 hlasov získala Lucia Yar 28, potrebných bolo 21. Zvolenie do tejto funkcie nadväzuje na jej pondelkové zvolenie na koordinátorku tohto výboru za frakciu Obnovme Európu." uviedla pre TASR Lucia Yar.Ako dodala, chce presadiť viac priamych peňazí do regiónov, ale aj lepšie zabezpečenie obrany Európy a Slovenska, či podporu žien.Do agendy výboru BUDG spadá aj Plán obnovy či Mechanizmus podmienenosti eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, ktoré sú pre Slovensko kľúčové.povedala Yar po zvolení.Celkovo pôsobí vo Výbore pre rozpočet 40 europoslancov. O jeho zložení a počte členov rozhodli európski zákonodarcovia počas ustanovujúcej schôdze v Štrasburgu predošlý týždeň.BUDG je jedným z 20 stálych výborov EP a je zodpovedný za otázky týkajúce sa rozpočtu EÚ a viacročného finančného rámca. Vzhľadom na to, že EÚ čoskoro začne rokovať o svojom ďalšom dlhodobom rozpočte na obdobie rokov 2028 až 2034, bude tento výbor v centre pozornosti, píše portál Politico.eu.Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy Európskej komisie a Rady EÚ a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu. Budú taktiež zohrávať kľúčovú úlohu pri nadchádzajúcich vypočutiach dezignovaných eurokomisárov. Prácu výborov koordinuje Konferencia predsedov výborov.Lucia Yar pôsobí aj vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) a ako náhradníčka aj vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) a Výbore pre zahraničné veci (AFET).Vo voľbách do EP kandidovala za Progresívne Slovensko (PS) a získala 16.974 prednostných hlasov. Pred zvolením za europoslankyňu pôsobila od roku 2017 ako editorka a následne šéfredaktorka portálu Euractiv Slovensko, zameraného na Európsku úniu. Venovala sa primárne zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, transatlantickej bezpečnosti, jednotnému digitálnemu trhu EÚ, neskôr rovnoprávnosti a zastúpeniu žien v politike.