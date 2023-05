Ódor chce pomôcť samosprávam, poukazuje však na situáciu s rozpočtom

Bratislava 26. mája (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor chce hľadať možnosti, ako podať pomocnú ruku samosprávam. Poukázal však na komplikovanú situáciu s rozpočtom, najmä nekryté výdavky schvaľované parlamentom. Informoval o tom v piatok po rokovaní s predsedom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefom Božikom, predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 Jozefom Viskupičom a prezidentom Únie miest Slovenska (ÚMS) Richardom Rybníčkom.



"Je tam nejaký nevyčerpaný balík na energetickú pomoc niekde na úrovni 200 miliónov. Navyše, je požiadavka zo strany samospráv o financovanie zhruba vo výške 54 miliónov a okrem toho nám parlament ešte schválil približne 600 miliónov eur navyše a tiež hovorili, že to máme vykryť z energetickej pomoci. Zatiaľ to matematicky nevychádza," poznamenal premiér.



Za najpálčivejšie problémy samospráv označil "covidové" pôžičky, energetické kompenzácie či problémy súvisiace so životným prostredím alebo zdravotníctvom.



Samosprávy podľa Ódora tiež prejavili záujem riešiť svoje postavenie a financovanie samospráv. "V programovom vyhlásení vlády sa odzrkadlí, že by sme radi prišli s koncepciou, ktorá nie je zaťažená politickým súbojom," avizoval.



Božik trvá na požiadavkách ZMOS, aby kompenzačná schéma 200 miliónov eur nebola viazaná iba na určené stropné limity. Pripomína dohodu na solidárnom modeli prerozdeľovania financií s bývalou vládou. Témou bola aj optimalizácia siete nemocníc. S ministrom zdravotníctva by chcelo ZMOS rokovať o piatich nemocniciach, ktoré sú podľa Božika najviac ohrozené rušením gynekologicko-pôrodníckych a detských oddelení. Obáva sa tiež vplyvu novej legislatívy, týkajúcej sa spracovania odpadu, na ceny. Uvítal by tiež účasť ministra financií na Rade ZMOS.



Predseda ZMOS pripomenul tiež sľub, aby sa pandemická pôžička stala dotáciou. Podporil ho aj predseda SK8 s tým, že kraje by uvítali aj odpustenie grantov na opravu ciest.



SK8 prišlo tiež s požiadavkou memoranda samosprávy s vládou odborníkov. Má obsahovať prosby na vládu.



Prezident ÚMS upozornil premiéra na problém dopravných podnikov miest Bratislava, Košice, Žilina a Prešov, ktorým neboli kompenzované žiadne covidové náklady. Poukázal tiež na chýbajúce usmernenie k zákonu, týkajúce sa komunitnej energetiky. Od rezortu školstva žiada odpovede o výučbe ukrajinských detí. Spomenul aj problém, týkajúci sa bezpečnosti. Polícia podľa neho najmä v častiach miest, ktoré sú na hraniciach štátu, venuje viac času ochrane hraníc a nemá priestor na ochranu miest a obcí.