Ódor: Je našou morálnou povinnosťou chrániť základné práva a slobody

Bratislava/Banská Bystrica 28. augusta (TASR) - Je morálnou povinnosťou každého jedného z nás chrániť základné práva a slobody, princípy demokracie v záujme zdravej občianskej spoločnosti, kde sa žije pokojne a bez nenávisti. Vyhlásil to premiér Ľudovít Ódor počas príhovoru na galavečere v Banskej Bystrici pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania (SNP). Označil za šokujúce, že sa aj v súčasnosti nájdu hlasy spochybňujúce dôležitosť a význam SNP, ako aj boja za slobodu.



"Demokracia, právo na sebaurčenie, základné práva a slobody, bohužiaľ, nie sú zadarmo. Nebolo to tak ani v minulosti a nie je to samozrejmosťou ani dnes, takmer 80 rokov od skončenia druhej svetovej vojny, najväčšej tragédie novodobých dejín. Dokonca sa nájdu aj takí, ktorí ešte aj dnes narábajú s mocou výhradne vo vlastný prospech namiesto toho, aby túto moc plne využili na to, aby zlepšili život ľudí," povedal premiér.



Zdôraznil, že udalosti roku 1944 nám zanechali jasný odkaz o dôležitosti občianskej angažovanosti v zlomovej situácii. Označil ich tiež za odkaz o sile občianskeho odboja, význame boja za slobodu a demokraciu a za signál o vzopretí sa neprávu a útlaku. Pripomenul, že obrovská časť obyvateľstva vtedy povedala jasné nie moci a odhodlane sa postavila na stranu slobody, pravdy a morálky.