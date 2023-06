Ódor: Lídri EÚ sa zhodli na podpore Ukrajiny aj na vzťahoch s Čínou

Brusel 30. júna (TASR) - Lídri členských krajín EÚ - na rozdiel od diskusií o migrácii - našli zhodu v otázke pokračovania podpory pre Ukrajinu, vrátane jej integračných ambícií, ako aj pri stanovovaní nového smeru vzťahov s Čínou. Uviedol to slovenský premiér Ľudovít Ódor po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Šéfovia vlád a štátov EÚ chcú pomáhať Ukrajine aj naďalej a Slovensko podľa Ódora podporuje návrh, že ak Kyjev splní stanovených sedem kritérií, prístupové rokovania sa môžu začať ešte tohto roku. Dodal, že pri napĺňaní mierovej iniciatívy, ktorú podporuje EÚ, môže zohrať svoju úlohu aj Slovensko, napríklad pri zaisťovaní jadrovej a energetickej bezpečnosti alebo pri odmínovaní územia Ukrajiny.



Diskusie z ekonomickej oblasti sa podľa neho najviac týkali zaistenia ekonomickej bezpečnosti EÚ - po sérii kríz, ktorými Únia práve prešla. To sa ale podľa Ódora nedá oddeliť od debát o potrebe nových vzťahov Únie s Čínou, kde reč je najmä o znížení závislostí európskeho priemyslu a dodávateľských reťazcov od jedného zdroja a konkrétnych surovín.



"Európa teraz intenzívne rozmýšľa o tom, kde a v akých strategických oblastiach máme takúto závislosť. Ako napríklad v prípade cenných surovín, ktoré sú dôležité pre digitálnu a zelenú transformáciu," vysvetlil s odkazom na potrebu diverzifikácie zdrojov a dodávateľov.



Zdôraznil, že Čína je veľmi dôležitá krajina z hľadiska medzinárodného obchodu a významnejšia ekonomická sila ako Rusko. Únia si preto podľa neho nevie predstaviť akýsi odklon od Číny a prerušenie konštruktívnych rozhovorov, zároveň však chce dôraznejšie brániť svoje záujmy.



"Nedeje sa niečo také, že odchádzame do stola diskusií s Čínou. Chceme hľadať také dohody, ktoré sú výhodné pre obe strany a navyše budeme tlačiť na reciprocitu, čo znamená že tie možnosti, ktoré majú čínske firmy v Európe, by mali mať aj európske firmy v Číne," uviedol Ódor.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)