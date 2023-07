Ódor na stretnutí so Zelenským potvrdil pokračovanie podpory Ukrajine

Bratislava 7. júla (TASR) - Pre slovenských podnikateľov, ktorí chcú v budúcnosti investovať na Ukrajine alebo sa spolupodieľať na jej obnovení, je treba čo najskôr nastaviť podmienky. Musia vedieť, do čoho idú. Po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Prezidentskom paláci to uviedol premiér Ľudovít Ódor. Zároveň potvrdil pokračovanie podpory Ukrajine.



Obnova Ukrajiny otvára podnikateľské príležitosti. Vláda im môže napomôcť opatreniami na znižovanie investično-komerčného rizika, na ktorých už pracuje, ako aj posilnením infraštruktúrnej prepojenosti s Ukrajinou a integrovanej logistiky v pohraničných okresoch SR. "Keď je na obidvoch stranách hraníc silná ekonomika, tak je to obojstranne prospešná spolupráca. Takže je pre nás aj z ekonomického hľadiska kľúčové, aby Ukrajina prosperovala," skonštatoval Ódor. Zároveň dodal, že aktuálne, keď je Ukrajina vo vojne, nie je jednoduché robiť podnikateľskú činnosť.



"Je to o tom, aby podnikatelia dostali nejaké záruky, nejaké poistenie toho, keď tam idú, alebo aj nejaké formy úverov, ktoré sú o čosi lepšie ako komerčné. Takže to sú tie schémy, ktoré musia byť najskôr pripravené," poznamenal predseda vlády s tým, že už majú zoznam podnikateľov, ktorí o podnikanie na Ukrajine majú záujem.







Ódor zároveň vyjadril podporu pre integračné ambície Ukrajiny, ktorá je kandidátskou krajinou do Európskej únie, a tiež pochopenie pre jej záujem o čo najskoršie členstvo v NATO.



Premiér prostredníctvom prezidenta Zelenského zaželal Ukrajine vytrvalosť a úspech na jej ceste za mierovou a modernou európskou budúcnosťou.



Ukrajinský prezident prišiel na Slovensko z Českej republiky. Na Slovensku sa stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou aj predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina). Tento týždeň navštívil Zelenskyj aj Bulharsko. Pokračuje tak v sérii návštev krajín, ktoré podporujú Ukrajinu.