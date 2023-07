Ódor: O Brazílii ako súčasti BRICS sa na summite hovorilo málo

Brusel 18. júla (TASR) - Na summite EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) sa iba málo hovorilo o tom, že Brazília nie je len súčasťou obchodného klubu MERCOSUR, ale aj zoskupenia BRICS, ktoré chce vytvoriť novú obchodnú menu s cieľom nahradiť americký dolár. Pre TASR to v utorok po skončení summitu potvrdil predseda vlády SR Ľudovít Ódor.



Brazília je spolu s Ruskom, Indiou, Čínou a Južnou Afrikou súčasťou zoskupenia známeho pod skratkou BRICS. Ide o zoskupenie, ktoré svojou rozlohou predstavuje viac ako štvrtinu zemského povrchu, 31,5 percent svetového HDP (v porovnaní s 30,7 percenta v prípade skupiny G7) a zastupuje 3,2 miliardy ľudí, čiže 40 percent celkovej svetovej populácie.



V auguste tohto roka sa v juhoafrickom Durbane uskutoční 15. summit predstaviteľov krajín BRICS a jednou z tém rokovaní lídrov bude spôsob, ako vytvoriť novú obchodnú menu, ktorá by nahradila americký dolár. Na summite v Durbane sa možno zúčastní aj brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorý v pondelok a utorok rokoval najskôr separátne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a potom aj s lídrami členských krajín EÚ v Bruseli o budúcej podobe vzájomných vzťahov medzi Úniou a juhoamerickými štátmi.



Brazílskemu členstvu v BRICS, organizácii vymedzujúcej sa voči západnému ekonomickému systému, ktorého súčasťou je aj EÚ, sa však lídri na summite v Bruseli venovali len málo, naznačil Ódor.



"Skôr sa hovorilo o principiálnych stanoviskách, že kde sme a kde môžeme spolu napredovať ďalej," opísal situáciu slovenský premiér.



Dodal, že Brazília intenzívne hovorila o zelenej tranzícii – čo je silná európska téma – a o tom, ako to urobiť na prospech obyvateľov tejto krajiny. V tejto debate nemožno podľa Ódora zabudnúť, že brazílske dažďové pralesy sú kľúčové pre úspech zelenej tranzície.



Premiér zároveň priznal, že na summite sa nepodarilo pokročiť v rokovaniach o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a krajinami Mercosur, kam okrem Brazílie patria aj Argentína, Uruguaj a Paraguaj.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)