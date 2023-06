Ódor označil summit EPC za dôležitý signál, hovoril aj so Zelenským

Bulboaca 1. júna (TASR) — Je dôležité vyslať signál, že v tejto ťažkej dobe nemôže byť nikto neutrálny, povedal slovenský premiér Ľudovít Ódor vo štvrtok na summite lídrov európskych krajín v Moldavsku, informuje TASR.



"Je ťažké stáť pomimo, buď sme na strane agresie, alebo na strane spájania sa," uviedol premiér pred novinármi po summite Európskeho politického spoločenstva (EPC), ktoré združuje takmer 50 krajín.



Na podujatí hovoril aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Ako nový premiér novej vlády som sa ho snažil ubezpečiť, že postoj Slovenska voči Ukrajine sa nemení," povedal Ódor, podľa ktorého bolo pri rokovacom stole vidieť, akú veľkú podporu má Zelenskyj aj zo strany iných krajín.



Summit sa konal pri obci Bulboaca v Moldavsku, ležiacej približne 20 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. "Je to pekný signál pre tieto krajiny, že nám nie je ľahostajné, čo sa tu deje, a budeme pre nich dobrým partnerom," zdôraznil Ódor. K témam rozhovorov patrili možnosti podpory aj v ekonomickej oblasti.



Účastníci tiež intenzívne diskutovali o hybridných hrozbách, uviedol premiér s tým, že boje sa dejú aj formou dezinformácií a propagandy, ktoré sú zamerané na "najslabšie články v regióne".



Ódor okrem toho označil za "celkom osviežujúce", že ambíciou summitu nebolo prijať záverečné vyhlásenie, na ktorom sa všetci zhodnú, pretože by to trvalo dlho. Účastníci tak mohli využiť túto platformu na bilaterálne stretnutia a neformálne rozhovory. Tie sa týkali najmä možností, ako pomôcť krajinám na spoločnom kontinente, ktoré môžu byť ohrozené alebo sa stať ďalším cieľom vojenských aktivít či propagandy.



Európske politické spoločenstvo je zoskupenie 47 krajín, členov EÚ aj štátov mimo Únie. Vzniklo z iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Prvý summit EPC sa uskutočnil vlani v októbri v Prahe, najbližší bude v októbri 2023 v španielskej Granade.