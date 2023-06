Ódor reaguje na Orbána: Európskej únii nehrozí bankrot

Brusel/Bratislava 30. júna (TASR) - Väčšina lídrov členských krajín EÚ vie, že nemožno hovoriť o hroziacom bankrote Únie alebo o tom, že spolok je bez peňazí. Povedal to slovenský premiér Ľudovít Ódor po skončení dvojdňového samitu EÚ v Bruseli s odkazom na vyjadrenia svojho maďarského kolegu Viktora Orbána. Informuje o tom spravodajca TASR.



Orbán vo štvrtok (29. 6.) pred zasadnutím Európskej rady a aj v piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth rádió naznačil, že Európska únia sa rozpočtovo dostala "na hranice svojich možností". Na svojom účte na Facebooku zverejnil status, v ktorom uviedol, že účastníci samitu sa pýtajú, kam sa podeli peniaze Únie. Zároveň tvrdil, že Brusel nevie vyúčtovať doterajšiu podporu Ukrajine a požaduje od členských krajín ďalšie financie na splatenie úverov. To vraj Brusel zabalil do návrhov na zvýšenie rozpočtu o desiatky miliárd eur pre druhú polovicu obdobia viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2024 - 2027.



Ódor s odkazom na VFR a vyjadrenia Orbána pripomenul, že lídri na samite EÚ o tom nediskutovali. Táto téma bude podľa neho predmetom rokovaní na októbrovom samite.



"Prevažná väčšina lídrov to berie tak, že tie vyjadrenia išli smerom k domácemu publiku. Na európskej úrovni vieme všetci, že nemôžeme hovoriť o nejakom bankrote alebo o tom, že EÚ je bez peňazí," vysvetlil slovenský premiér.



Pripomenul, že dôležitá je debata o čo najefektívnejšom využití európskych zdrojov: na európskej úrovni a - to platí aj pre Slovensko - taktiež doma.



"Táto vláda to rieši v zásade každý deň. Hľadáme spôsob, ako využiť peniaze, ktoré ešte máme k dispozícii a ktoré predchádzajúce vlády trochu zameškali," povedal Ódor s tým, že vláda sa snaží stihnúť aj termíny vyplývajúce z plánu obnovy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)