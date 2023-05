Ódor s Fialom rokovali o povojnovej obnove Ukrajiny či energetike

Bratislava 31. mája (TASR) - O možnosti zapojenia sa do povojnovej obnovy Ukrajiny či energetike hovorili v stredu predseda vlády SR Ľudovít Ódor s českým premiérom Petrom Fialom. Počas stretnutia v Bratislave, ktoré malo podľa Ódora produktívnu atmosféru, sa obaja zhodli, že je potrebné podporovať Ukrajinu všetkými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii a pokračovať v odmietaní ruskej agresie.



Premiéri vyzdvihli dobré vzájomné vzťahy medzi Slovenskom a Českom. Počas stretnutia rokovali aj o problémoch a výzvach, ktorým v strednej Európe čelia, aj v súvislosti so situáciou na Ukrajine. "Znovu sme si potvrdili, že zdieľame podobné názory, čelíme rovnakým výzvam a je pre nás výhodné hľadať spoločné riešenia," poukázal Fiala.



Medzi témami, ktoré počas stretnutia riešili bola aj oblasť energetiky, kde majú podľa Fialu obe krajiny spoločný záujem rozvíjať jadrovú energetiku. "Pretože to zabezpečuje našu energetickú samostatnosť a posilňuje našu energetickú bezpečnosť," vysvetlil. Preberali aj rozbehnutú spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany, kde sa má vytvárať priestor na ďalšie projekty. Práve obrana a bezpečnosť sú podľa Fialu v tejto dobe mimoriadne dôležité.



Ódor aj Fiala sa v stredu v Bratislave stretli aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. "Bavili sme sa aj o výzvach, ktoré sú na Slovensku, bavili sme sa aj o politickej situácii. Potom sme sa posunuli na európsku úroveň, kde sme hľadali odpovede aj na geopoliticko-ekonomické otázky," priblížil slovenský premiér.