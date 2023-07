Ódor: Problém migrácie nie je taký, aby ČR musela kontrolovať hranice

Praha 4. júla (TASR) - Slovenský premiér Ľudovít Ódor si nemyslí, že problém nelegálnej migrácie je aktuálne taký, aby Česká republika musela opätovne uzatvoriť a kontrolovať hranice so Slovenskom. Uviedol to po rokovaní s predsedom českej vlády Petrom Fialom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Máme veľmi jasný postoj. Chceme posilniť schengenské hranice, hovoriť o tom, ako realokovať migrantov a ako hľadať obojstranne výhodnú spoluprácu s tretími krajinami," povedal slovenský premiér. "Zatiaľ nevnímam žiaden problém, ktorý by mohol viesť k tomu, že by naše hranice boli opäť kontrolované," dodal.



Predseda českej vlády Petr Fiala zdôraznil, že so Slovenskom sa spolupráca v oblasti migrácie v poslednom období výrazne zlepšila. "Je to jeden z kľúčov k tomu, aby sme predchádzali takým radikálnym riešeniam, aké sme urobili v minulom roku," uviedol Fiala.



Podľa Ódora v súčasnosti v mnohých otázkach viac funguje spolupráca Česka a Slovenska než krajín Vyšehradskej štvorky. Tá je podľa neho aktuálne menej kľúčová, ale nie zanedbateľná. "Nikto V4 nelikviduje – spolupráca prebieha a bude prebiehať," doplnil k téme Fiala.



Slovenský premiér tiež podotkol, že zo Slovenska odchádza mnoho študentov na české vysoké školy. "Sme exportná krajina. Dosť veľa exportujeme aj študentov do ČR," povedal s úsmevom a dodal, že Slovensko by malo od ČR mnohé odpozorovať – napríklad ako zlepšiť spoluprácu univerzít s firmami.



"Absolútny spoločný záujem" majú podľa Ódora obe krajiny na posilnení východného krídla NATO a spoločné stanoviská budú prezentovať aj na budúcotýždňovom summite Aliancie vo Vilniuse. Ako zdôraznil, vstup Švédska do NATO by výrazne posilnil jeho východné krídlo.



Predseda českej vlády Ódora napoludnie prijal s vojenskými poctami v Kramářovej vile. V reprezentačnom sídle českého premiéra rokovali najmä o energetickej a obrannej spolupráci či situácii na Ukrajine. Témou boli aj európske výzvy – problematika emisnej normy Euro 7 a revízia dlhodobého rozpočtu EÚ.



Ódor teraz zamieri na Pražský hrad, kde sa stretne s prezidentom Petrom Pavlom. Slovenský premiér návštevu zavŕši na Národnom pamätníku na Vítkove, kde si položením venca k hrobu neznámeho vojaka uctí obete vojen.



Hoci ide o Ódorovu prvú oficiálnu návštevu Prahy, s českým premiérom sa stretli už viackrát – naposledy minulý týždeň na summite Vyšehradskej štvorky v Bratislave, kde Slovensko symbolicky odovzdalo predsedníctvo vo V4 práve Česku. Fiala avizoval, že budúci premiérsky summit V4 sa uskutoční až po jesenných parlamentných voľbách na Slovensku a v Poľsku.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)