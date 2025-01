Ódor sa obáva nevyspytateľnosti Trumpa, pre E. Kaliňáka je čitateľný

Bratislava 18. januára (TASR) - Nástup Donalda Trumpa do čela americkej administratívy vyvoláva obavy z neistoty, ktorú spôsobuje nevyspytateľnosť nového šéfa Bieleho domu. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to pripustil poslanec Európskeho parlamentu (EP) Ľudovít Ódor (PS), poukazujúc pritom na riziko zhoršenia obchodných vzťahov medzi Európskou úniou (EÚ) a USA. Jeho oponent, europoslanec za Smer-SD Erik Kaliňák si naopak myslí, že Trump je čitateľný, záleží však na schopnosti predstaviteľov EÚ byť jeho rovnocenným partnerom.



"Už v rámci svojho prvého mandátu sa Donald Trump snažil zasahovať do voľného obchodu a sprísňovať ochranu amerického trhu," upozornil Ódor, ktorý registruje Trumpove vyhlásenia v podobnom duchu aj v súčasnosti. Vníma aj možnú bezpečnostnú obavu. "To zasa vychádza z nie celkom čitateľných vyhlásení v oblasti medzinárodnej spolupráce a NATO," priblížil.



Kaliňáka naopak nijako neprekvapuje Trumpovo úsilie výrazne posilňovať americké obchodné záujmy a to aj v prípade, že by to malo ísť na úkor Európy. Riziko vidí skôr na strane tých, ktorí budú obhajovať záujmy EÚ. "Mňa nevyrušuje Donald Trump, mňa skôr desí, že na druhej strane je Ursula von der Leyenová, najznámejšia americká lobistka, ktorá doteraz urobila minimum pre konkurencieschopnosť Európy," uviedol Kaliňák.



Obaja europoslanci zhodnotili ako nereálne Trumpove požiadavky, aby členské štáty NATO zvýšili svoje príspevky na obranu na päť percent HDP. Podľa Ódora sa Európa musí koncentrovať na vyššiu efektivitu vzájomnej spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti, prínos v tejto oblasti si sľubuje aj od nového eurokomisára pre obranu. Kaliňák mieni, že je načase zrušiť sankcie EÚ voči Moskve. Upozornil pritom, že sankcie nielenže nedocielili to, aby Rusko ukončilo vojnu, ale okrem ruskej poškodili aj ekonomiky členských krajín únie, vrátane Slovenska. "Hľadám možnosti občianskej iniciatívy, aby sa Európska komisia musela zaoberať zrušením sankcií," povedal.



Obaja poslanci sa zhodli v tom, že rusko-ukrajinský konflikt je potrebné ukončiť čo najskôr. Ódor si cení, že Ukrajinci majú stále odhodlanie brániť sa a bojovať za svoju krajinu. Myslí si, že prezident Volodymyr Zelenskyj požíva doma i medzi lídrami EÚ veľkú autoritu. Kaliňák naopak skritizoval Zelenského odkazy premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD). Na druhej strane ocenil komunikáciu a úsilie o dobré slovensko-ukrajinské vzťahy zo strany predsedu vlády Ukrajiny Denysa Šmyhaľa. Podľa Kaliňáka budú pokračovať spoločné medzivládne rokovania.