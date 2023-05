Ódor si v Nemecku pripomenul výročie vzniku Európskej centrálnej banky

Frankfurt nad Mohanom 25. mája (TASR) - Predseda slovenskej vlády Ľudovít Ódor sa v stredu v nemeckom Frankfurte nad Mohanom zúčastnil na slávnostnom podujatí pri príležitosti 25. výročia vzniku Európskej centrálnej banky (ECB). TASR o tom informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády Slovenskej republiky.



Hlavnými témami bolo 25 rokov ECB a 25 rokov od zavedenia eura. Táto spoločná mena sa stala symbolom finančnej stability, európskej integrácie a jednoty.



"Pre nás je veľmi dôležité, že sme v jadre EÚ, v eurozóne a som veľmi rád, že ľudia na Slovensku veľkou väčšinou podporujú tento projekt. Je to o stabilite; o tom, že sa nemusíme obávať náhlych výkyvov, kurzových rozdielov a že môžeme slobodne platiť v celej eurozóne jednou menou," povedal Ódor.



"Takisto som veľmi rád, že ešte v mojom predchádzajúcom živote som mohol byť účastný na tomto projekte, keď sme spolu plánovali vstup do eurozóny v roku 2003. Vtedy som netušil, že o niekoľko rokov neskôr tu budem stáť a budeme oslavovať 25 rokov ECB. Tá cesta nebola úplne hladká, veď - pochopiteľne - aj eurozóna má svoje problémy. Som však veľmi rád, že ani podniky, ani obyvatelia tento krok nevyhodnocujú ako krok zlým smerom, a naopak, podporujú našu integráciu do srdca Európskej únie - aby sme aj naďalej platili tou istou, jednotnou európskou menou," dodal.



Predseda vlády sa na stretnutí rozprával s prezidentkou ECB Christine Lagardeovou, predsedom Európskej rady Charlesom Michelom či predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolaovou. S nemeckým kancelárom Olafom Scholzom zároveň diskutoval Ódor o vzájomnej spolupráci oboch krajín.