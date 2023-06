Ódor: Spoločné závery o migrácii na summite stopli Maďarsko a Poľsko

Brusel 30. júna (TASR) - Závery po debate európskych lídrov lídrov venovanej migrácii sú také, že nie sú žiadne závery. Týmito slovami opísal slovenský premiér Ľudovít Ódor diskusie na summite EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Ódor po skončení dvojdňového summitu EÚ potvrdil, že najdlhšie rozhovory boli venované problematike migrácie. K dohode však napokon dospeli len lídri 25 krajín, zatiaľ čo predstavitelia Maďarska a Poľska pri formovaní záverov "nenašli s ostatnými spoločnú reč".







Predseda Európskej rady Charles Michel podľa Ódora predstaví verejnosti aspoň tie závery, ktoré boli prijateľné pre väčšinu krajín EÚ.



"Teraz sme sa rozprávali najmä o tej externej dimenzii migrácie, kde prevažná väčšina krajín, vrátane Talianska, vníma, že je to ten správny záber, že treba viac času, energie a peňazí investovať do diskusií s krajinami migračných trás a pôvodu migrantov. Vieme si predstaviť vzájomne výhodné dohody s týmito krajinami," povedal Ódor a naznačil, že takúto dohodu Únia chystá napríklad s Tuniskom.



Atmosféru na svojom prvom summite EÚ v pozícii premiéra opísal ako takú, že väčšina lídrov hľadala konsenzus a viedla konštruktívnu diskusiu v snahe pochopiť problémy jednotlivých krajín.



"Aj preto je na konci sklamanie z toho, že aj tie krajiny, ktoré zablokovali závery, tak nemajú nič proti tej externej dimenzii migrácie. V zásade sme sa nedohodli na niečom, čo všetci podporujú, kvôli nejakým udalostiam, ktoré sa udiali skôr. U viacerých lídrov to viedlo k väčšej frustrácii," povedal premiér.



Poľsko-maďarský tandem reagoval na rozhodnutie ministrov vnútra EÚ z 8. júna, ktorí sa dohodli na systéme povinnej solidarity pri rozdeľovaní žiadateľov o azyl. Podľa zatiaľ predbežnej dohody budú musieť členské štáty prijať určitý počet migrantov z krajín EÚ vystavených migračným tlakom alebo zaplatiť 20.000 eur za každého odmietnutého migranta.



Ódor pripomenul, že ešte v piatok ráno sa situáciu na summite snažila vyriešiť talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorej krajina má problém s nadmerným prílevom migrantov a ktorá podporuje diskusie s tretími krajinami o riešení tohto problému. Ani ona však pri rozhovoroch s Viktorom Orbánom a Mateuszom Morawieckim neuspela.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)