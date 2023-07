Ódor: Summit EÚ – CELAC naznačil obchodné možnosti aj pre Slovensko

Brusel 18. júla (TASR) - Dvojdňový summit EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) v Bruseli bol aj príležitosťou na preskúmanie budúcich investičných a obchodných možností, ktoré chce využiť aj Slovensko. Uviedol to v utorok na konci summitu predseda vlády SR Ľudovít Ódor, informuje bruselský spravodajca TASR.



Premiér potvrdil, že summit ponúkol možnosti viacerých bilaterálnych stretnutí, a dodal, že túto možnosť v mene Slovenska využil hlavne šéf diplomacie Miroslav Wlachovský.



Ódor v bilaterálnej rovine diskutoval s niektorými lídrami Južnej Ameriky a Karibiku za spoločným okrúhlym stolom, najmä o potrebách, ktoré tieto krajiny pociťujú. Spresnil, že ide napríklad o digitálne investície alebo o to, ako môžu krajiny zo strednej Európy pomôcť tomuto regiónu s výstavbou nemocníc.



"Ja som sa skôr snažil identifikovať, kde by mohli byť nejaké investičné príležitosti pre Slovensko," povedal Ódor.



Premiér pripomenul, že Slovensko má štyri veľvyslanectvá v tejto časti svet. V nadväznosti na stretnutia zo summitu a po identifikácii nových potrieb niektorých juhoamerických krajín si vie predstaviť, že Slovensko bude intenzívnejšie komunikovať o tom, ako tieto príležitosti využiť.



"Nehovorím, že to bude v oblasti mimovládnych organizácií či firiem, ale celkovo, aby sme mali potrebné informácie. Máme firmy v oblasti technológií, ktoré v regióne už pôsobia. Zaujíma nás, ako by sme mohli participovať na obojstranne prospešných projektoch EÚ a krajín tohto regiónu," vysvetlil. V tomto smere za užitočnú považuje novú investičnú iniciatívu Global Gateway, ktorú v pondelok predstavila Európska komisia. Pri projektoch v rámci nej s podporou 45 miliárd eur by sa mohli podľa Ódora uplatniť aj slovenské firmy.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)